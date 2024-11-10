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在宅急診照護試辦計畫上路3個月 尿路感染者逾5成最多
我國2025年進入超高齡社會，為有效運用現有資源，建置符合高齡社會所需的健康照護模式，健保署長石崇良表示，今年7月1日起，啟動在宅急症照護試辦計畫，截至9月底，收案對象以75歲以上高齡且完全依賴的長者為主，收案適應症以尿路感染最多，各治療模式相差不多。
石崇良今天於台灣醫學周針對「台灣居家醫療的前景與挑戰」進行專題演講。石崇良說，依健保署統計，在宅急症照護試辦計畫7月上路，截至9月30日，共收案498人次，結案461人次，收案對象適應症最多者為尿路感染262人、占比52%，其次是肺炎148人、占比為30%，第三為軟組織感染88人、占比18%。
若以收治個案對象分析，以急診個案最多為171人、占比34%，而居家個案及機構住民各為164人、163人，占比均為33%，年齡分佈為75歲以上長者最多達356人，占比達72%，且依巴士量表分佈，高達387人、占比78%為完全依賴。
石崇良說，試辦計劃至今結案461人，以尿路感染結案245人最多，其次是肺炎137人及軟組織感染79人，而平均照顧天數為肺炎6.9天、尿路感染及軟組織各為5天。各適應症結案原因，高達95%以上為治療完成，但結案後3天內轉急診或住院案件為1件，14天內轉急診或住院案件為12件。
今年7月1日起，健保署啟動在宅急症照護試辦計畫，石崇良說，今年受限預算，待明年健保總額核定後，將跨大徵求醫療院所參與團隊，再給予假日服務給付加成，並擴大適用對象，自目前急診患者、長照機構住民等，再納入安寧緩和病人，其中以安寧共照為優先對象，預計影響近6萬人。
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