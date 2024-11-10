AI助攻智慧醫療 一張「眼底圖」揪出全身潛在疾病

依據最新「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，20歲以上國人糖尿病盛行率為12.8%，全台有超過250萬名糖尿病患者。糖尿病共病多，要慎防眼睛、腎臟病變，不過「視網膜病變」要進行眼底鏡檢查，台大醫院眼科部主治醫師謝易庭表示，常有民眾因不想耗費時間檢查，讓自己置身失明危機。

近幾年，眼底檢查導入AI判讀，利用眼底鏡影像偵測糖尿病視網膜病變，只要幾分鐘就能揪出糖尿眼，甚至可以了解心血管疾病潛在危機，提升診療效率。謝易庭說，人工智慧不僅可以判讀、分析糖尿病視網膜病變的嚴重程度，且可以辨別病徵、標記具體位置，降低疾病早期風險的發生。

眼睛可說是腦神經系統與心血管系統的匯集，眼球周圍血管分布密集，謝易庭提到，只要幫病人照一張眼底圖，交給AI演算後，即可檢查出全身性心血管疾病。這項技術有助於透過非侵入性的檢查，提高病人接受篩檢的意願，透過數據評估是否有潛在疾病，包括血管型失智、阿茲海默症等。

人工智慧可以根據大數據來預測疾病未來的發生風險，謝易庭分享，台大醫院與宏碁智醫合作，蒐集國內外數萬名患者的眼底照片進行深度學習，研發「眼科AI輔助診斷軟體」。該系統能協助醫療團隊判讀糖尿病患者視網膜病變，精準度達95%以上，一發現問題立即轉診眼科進行後續治療計畫。

三軍總醫院眼科部主任呂大文表示，AI技術應用廣泛，為臨床診斷及治療帶來許多變革，除了縮短醫師判讀時間，也能深入偏鄉輔助非眼科醫師進行診斷，縮短城鄉醫療距離。隨著人口高齡化，眼疾患者愈來愈多，AI也能辨識青光眼、白內障、角膜疾病等，並準確預測手術風險，為醫師決策提供依據。

呂大文強調，2024年諾貝爾物理獎及化學獎，都出現以人工智慧為研究主題的得主，開發出奠基機器強大學習的方法。醫療產業有了AI加持，以每秒數十張的影像辨識能力偵測，檢查幾分鐘內就有結果，醫師也不用再憑著肉眼判斷。