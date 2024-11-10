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4月出現首例b型流感嗜血桿菌 醫示警「這型」被低估

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
台大醫院小兒部主治醫師顏廷聿今天表示，流感嗜血桿菌分為a型、b型、c型、d型、e型、f型等6個種類的莢膜型與不可分型，其中不可分型流感嗜血桿菌的發生率相對增加，重要性可能被低估。記者林則澄／攝影
台大醫院小兒部主治醫師顏廷聿今天表示，流感嗜血桿菌分為a型、b型、c型、d型、e型、f型等6個種類的莢膜型與不可分型，其中不可分型流感嗜血桿菌的發生率相對增加，重要性可能被低估。記者林則澄／攝影

台灣今年4月出現首例侵襲性b型嗜血桿菌，疾管署發言人曾淑慧曾示警，初期症狀多會被以為是普通感冒，但仍可能導致死亡。台大醫院小兒部主治醫師顏廷聿今天表示，流感嗜血桿菌分為a型、b型、c型、d型、e型、f型等6個種類的莢膜型與不可分型，在b型嗜血桿菌疫苗推出後，不可分型流感嗜血桿菌的發生率相對增加，重要性可能被低估。

顏廷聿表示，流感嗜血桿菌的血清群分為a型、b型、c型、d型、e型、f型等6個種類的莢膜型與不可分型，其中不可分型流感嗜血桿菌是人類鼻咽部的呼吸道共生菌，一般情況下不會導致病灶，不過隨著宿主接觸其他地方的病菌，若黏膜被破壞就會導致鼻竇炎、中耳炎，結膜炎、肺炎等疾病，還有2%的患者會有菌血症、敗血性關節炎、腦膜炎等症狀。

顏廷聿指出，2000年疫苗還未研發前，世界各地的嗜血桿菌多為b型，但疫苗推出後呈現下降趨勢，取而代之的是a型、f型略微上升，及不可分型流感嗜血桿菌發生率相對增加，已成為主要致病型別，其中大陸出現的不可分型流感嗜血桿菌個案較歐美地區比例更多，發病的年齡層與族群包括3歲以下嬰幼兒、65歲老年人、免疫功能低下者。

另外，全球在新冠疫情肆虐後，流感嗜血桿菌發生率有相對上升趨勢，由於全球抗藥性、發病率、死亡率不斷增加，流感嗜血桿菌已被世界衛生組織（WHO）列為12種應優先處理的病原體之一。顏廷聿提到，在歐美地區使用抗生素引發的抗藥性較台灣、大陸低，且在呼吸道感染的住院患者中，不可分型流感嗜血桿菌在流行病學與分子機制，在臨床上的重要性可能被低估。

衛福部疾管署提到，侵襲性b型嗜血桿菌感染症流行期有兩個高峰，主要發生於每年10至11月及2至4月，能引起多種侵襲性疾病，其中以腦膜炎威脅性最大，而引起新生兒敗血症者，則是不可分型流感嗜血桿菌。

疾管署防疫醫師林詠青說，侵襲性b型嗜血桿菌感染症經由人與人間的直接接觸，或由吸入含有病原菌的呼吸道分泌物微粒而感染，最常自鼻咽部侵入體內，潛伏期約2至4天，通常初期僅有輕微症狀，經常被誤認為普通感冒，因此接種流感疫苗有助於預防。

流感疫苗 疾管署

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