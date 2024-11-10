颱風康芮農損逾19億元 台東損失最重
農業部今晚更新「113年康芮颱風農業災情報告」，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失計新台幣19億3857萬元；受損作物主要為二期水稻最傷，縣市損失以台東最重。
農業部表示，縣市受損情形以台東縣損失5億3175萬元、雲林縣損失4億7190萬元、台中市損失3億237萬元、花蓮縣損失3億173萬元較為嚴重。
農產損失估計損失金額15億9468萬元（含養蜂損失2萬元），農作物被害面積2萬9145公頃，損害程度30%，換算無收穫面積8827公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積1萬144公頃，損害程度39%，換算無收穫面積3970公頃，損失金額4億886萬元。
其次為梨2億3326萬元、番荔枝1億4523萬元、蒜頭1億3715萬元，以及落花生6157萬元等。
畜產損失估計損失金額450萬元，受損畜禽主要為雞、豬及鴨。漁產損失估計損失金額4115萬元，受損漁產主要為牡蠣及吳郭魚。
民間設施估計損失金額2億9823萬元，其中農田流失及埋沒估計損失金額643萬元，主因農田埋沒6.7公頃，農田流失1.07公頃；農業設施估計損失金額3802萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。
還有畜禽設施估計損失金額784萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施估計損失金額2億4594萬元，主因漁船及定置網毀損。
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