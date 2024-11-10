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11月首次4颱並立！準颱風天兔最快今晚生成 路徑轉折關鍵時間點曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天兔颱風最快今晚生成，成為西北太平洋史上第1次在11月出現4颱並立的情況。圖／中央氣象署提供
天兔颱風最快今晚生成，成為西北太平洋史上第1次在11月出現4颱並立的情況。圖／中央氣象署提供

天兔颱風最快今晚生成，成為西北太平洋史上第1次在11月出現4颱並立的情況，中央氣象署預報員張承傳表示，天兔生成後將以西北西方向前進，預計周四移動到呂宋島近海，周五、周六慢慢通過呂宋島，並來到呂宋島的西邊，之後的路徑，周五成關鍵，可能持續偏西通過呂宋島進入南海，也可能北轉，視太平洋高壓東退速度而定。

張承傳說明，南海上銀杏颱風未來路徑往越南東部近海移動，預計周二登陸越南，並減弱成熱帶性低氣壓；東邊關島東北東方海面上的萬宜颱風，未來以偏西方向移動，預計周三登陸關島並減弱成熱低；菲律賓東北東方海面上的桔梗颱風，明天移動到呂宋島，周二、三進入南海，雖沒直接影響，但周二至三清晨仍受到桔梗外圍雲系影響，迎風面降雨增多。

至於關島南方海面的熱帶系統，張承傳說，今早8時已生成為熱帶性低氣壓，最快今晚就會增強成為天兔颱風，以偏西北西方向前進，預計周四移動到呂宋島近海，周五、周六慢慢通過呂宋島，並來到呂宋島的西邊。

張承傳表示，天兔在周四前偏西移動，但周五太平洋高壓稍微減弱，若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔颱風持續以偏西方向進入南海；若減弱較早，就有機會北轉，周五為關鍵期，天兔未來路徑需觀察太平洋高壓東退速度而定，後期天氣不確定性較高。

降雨部分，張承傳表示，明（11日）東北季風增強，迎風面降雨增多，桃園以北、東北部、東部有局部短暫陣雨，尤其東北部山區有較大雨勢，東南部、恆春半島有零星降雨，中南部多雲到晴。

周二至周三清晨（12、13日）除了東北季風外，加上第23號颱風桔梗外圍環流影響，降雨增多，尤其東北部、東部有陣雨，桃園以北、東南部、南部、恆春半島有短暫陣雨，山區也有短暫雨，東北部、基隆北海岸、大台北山區則要注意大雨。

周三（13日）白天隨著東北季風減弱，降雨也逐漸減少，周四（14日）是本周雨量最少的一天，各地多雲到晴，僅有北部山區、東南部、恆春半島有零星降雨。

周五、六（15、16日）的天氣則視即將形成天兔颱風的熱帶性低氣壓，逐漸靠近台灣的程度而定，天氣不確定性大，但不管怎樣，水氣都會增多，環境風向仍偏東北風，因此北部、東半部、恆春半島、中南部山區會有局部短暫雨。

溫度部分，張承傳說，明（11日）東北季風增強，並持續到周三清晨，低溫約22、23度，白天高溫，北部、東北部25至27度；周三白天東北季風減弱，北部氣溫逐漸回升至24到26度，周四至周六約29度高溫，中南部影響不大，低溫22、23度，白湍高溫29至30度。

天兔颱風最快今晚生成，成為西北太平洋史上第1次在11月出現4颱並立的情況，明天東北季風增強，桃園以北、東北部、東部有局部短暫陣雨，尤其東北部山區有較大雨勢。聯合報系資料照
天兔颱風最快今晚生成，成為西北太平洋史上第1次在11月出現4颱並立的情況，明天東北季風增強，桃園以北、東北部、東部有局部短暫陣雨，尤其東北部山區有較大雨勢。聯合報系資料照

東北季風 氣象署 颱風

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