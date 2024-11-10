5寶媽心衛專家經歷產後憂鬱 倡議孕婦健檢納心情指數

迎接新生命是快樂的，但荷爾蒙、家庭關係改變，產後憂鬱可能趁虛而入，連5寶媽的心理衛生專家都曾親身經歷孕後半夜落淚，她倡議孕婦健檢納心情指數，提早覺察避免憾事。

台灣憂鬱症防治協會今天舉辦年會暨學術研討會，以「性別－不憂鬱」為主題，探討不同族群面對心理健康的不同挑戰，點出各族群在診斷及治療照顧層面上不同的需求與困難，呼籲社會大眾重視多元族群的心理健康需求。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞以自身經驗分享產後憂鬱，身為5寶媽的她告訴中央社記者，從未想過生完第4胎，會因別人無心的一句話，半夜突然落寞，不知不覺就哭了，「大概是傳統家庭對孩子性別有期待」，幸好丈夫體諒，再加上重返職場，找回自己，無法控制的心情才恢復平靜。

時間過了32年，呂淑貞因為走過這段路，開始重視孕產期心理健康，她說，孕產期衛教仍較重視生理，產前健康檢查不一定會檢查到心情指數，不會特別關注孕媽咪是否準備好迎接新生命。

呂淑貞呼籲政府加強孕產期婦女心理覺察，與求助資源導入，建議心情評分表可放入媽媽手冊。

呂淑貞表示，孕產婦不只要注重健康營養及時刻保持好心情，保持運動習慣、睡眠充足也非常重要。此外，在產期前後對於親子教養需要持續學習，伴侶與家人之間需要良性溝通與互動，並彼此相互理解。

台灣憂鬱症防治協會理事長吳佳儀透過新聞稿提及，在孕期憂鬱症而引發的社會新聞及自殺事件是不可忽視的議題。這次研討會的澳洲學者馬爾希（GinMalhi）也分享到荷爾蒙會在性別、懷孕，對憂鬱症有一定影響力、有不同面貌，期望台灣對於憂鬱症樣態持續深入探討。

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