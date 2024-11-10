南瓜好處多！醫師公開南瓜籽8大益處：助眠、抗炎還能增強免疫系統

萬聖節過後南瓜燈別急著丟，泌尿科呂謹亨醫師在臉書發文提醒，南瓜尤其是南瓜籽及其提取物，不僅與泌尿系統健康息息相關，還在多方面促進整體健康。

呂醫師為大家整理了南瓜和南瓜籽，關於泌尿科和其他健康方面的八大益處：

一、改善攝護腺健康

南瓜籽油含有豐富的植物固醇，特別是delta-7-固醇，能有效減少攝護腺增生相關的症狀，如尿頻和尿急。多項研究證實，南瓜籽油能顯著改善攝護腺健康，並降低下泌尿道症狀。

二、抗炎作用

南瓜籽中的抗氧化劑，例如維生素E和類黃酮，能抑制體內的炎症反應。這不僅對攝護腺炎有幫助，也有助於減少全身性炎症，從而促進整體健康。

三、促進泌尿系統功能

研究顯示，南瓜籽提取物可提高膀胱功能，改善排尿問題，特別是夜間頻尿和尿流不足的情況。

四、預防腎結石

南瓜籽含有高濃度的鎂，這種礦物質有助於預防腎結石的形成；鎂能促進鈣的代謝，減少鈣在泌尿系統中的積聚，從而降低結石的風險。

五、改善心血管健康

南瓜籽中的不飽和脂肪酸，特別是亞油酸，能幫助降低血液中的壞膽固醇（LDL），從而保護心血管健康。這對於預防高血壓和動脈硬化具有潛在益處。

六、調節血糖

南瓜籽中富含纖維，有助於控制血糖水平。南瓜中的天然成分還能增強胰島素的敏感性，對於糖尿病患者或預防糖尿病發展有益。

七、支持免疫系統

南瓜含有豐富的維生素A和C，這些抗氧化劑對於增強免疫系統非常重要。

維生素A有助於維持黏膜屏障，防止細菌和病毒的侵入；而維生素C則促進白血球的生成，增強免疫力。

八、有助於提升心情與睡眠

南瓜籽富含色氨酸，這種氨基酸是合成血清素的前體。血清素有助於穩定情緒，並轉化為褪黑素，從而改善睡眠質量。研究顯示，適量攝取南瓜籽有助於緩解焦慮與失眠。

呂醫師表示，南瓜和南瓜籽不僅對泌尿系統健康具有顯著作用，還能全方位促進心血管、代謝及免疫系統的健康，並提升整體生活品質。所以南瓜不僅是萬聖節的象徵食物，也是一年四季皆宜的健康選擇！