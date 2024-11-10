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單身才是王道？ 醫提研究指「憂鬱症風險提高」四特點要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出研究顯示，單身憂鬱症的機率比結婚更高。 示意圖／ingimage
醫師指出研究顯示，單身憂鬱症的機率比結婚更高。 示意圖／ingimage

常聽到許多人婚後生活狀況百出，這個時代選擇不婚的「單身貴族」也越來越多。不過胸腔暨重症醫師黃軒近日指出，根據研究，男性與受過高等教育的未婚人士，面臨更高的憂鬱風險。另外，不論在哪個國家，未婚者的憂鬱風險，都顯著高於已婚者，約高出86%。

黃軒在臉書社團黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 分享自己遇到的案例，他表示有一天，一位女士向他訴說，自從結婚後，她的憂鬱症狀愈發嚴重。隔天，另一位成熟的女士卻告訴他，過了適婚年齡後，憂鬱情緒變難以控制，而兩個故事剛好形成了有趣的對比。

另外，最近他閱讀了澳門理工大學的一項研究，這項來自七個不同國家、涵蓋不同文化背景的調查報告，涉及了超過十萬人的樣本，研發人員認為有四大主因影響這些憂鬱症和婚姻的關係。

一、國家差異

研究發現，婚姻狀況與憂鬱症狀之間的關聯，在不同國家有明顯差異。研究顯示，西方國家，例如美國、英國和愛爾蘭的未婚人士，其憂鬱風險顯著36%高於東方國家，例如韓國、中國和印尼的未婚者，尤其是離婚或分居的人。

二、性別差異

研究指出，男性單身的憂鬱風險，明顯25%高於單身女性。然而，如果是離婚、分居或喪偶的人士，此時性別的差異，對憂鬱風險影響並不顯著的。

三、教育差異

研究人員也發現，曾受過高等教育程度的單身者，在憂鬱症狀風險34%高於已婚人士，尤其是離婚、分居或喪偶的個體，這種差距更為明顯。

四、習慣差異

飲酒，透過研究發現是導致憂鬱顯著重要的因素之一，尤其在墨西哥、韓國和中國的單身人群中，其影響分別達到3.2%、34.1%和27.4%，以韓國人最嚴重。此外，研究人員也認為吸菸是提升憂鬱風險的潛在因素之一。

黃軒補充，抽菸喝酒這些都會加重婚姻關係憂鬱症，尤其是未婚狀態，當人喝醉抽菸，憂鬱症愈多加重而已！未婚人士的憂鬱症狀風險，確實高於已婚者，且此關聯會因國家、性別及教育程度的不同而有所變化。

不過黃軒也提醒，婚姻並非解決一切的靈丹妙藥，選擇結婚還是單身，應取決於個人的生活方式與需求。找到生活中心靈的平衡與滿足感，才是維持身心健康的關鍵。「幸福感受」才是人生中最重要的決定因素。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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單身 憂鬱症

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