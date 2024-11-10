波波醫師掀議…蘇一峰批後門開更大？ 邱泰源嚴肅澄清：嚴格管理

一名醫師去年9月患者進行子宮內視鏡手術，刮除增生的子宮內膜，但未注意刮杓須深入子宮腔內才可操作，導致患者子宮被刺穿，腹腔內大量出血死亡。事後，該名醫師被爆料是「波波醫師」。但有網友知名論壇發文貼出「波蘭醫師通報系統」網站截圖，不少知名大醫院都有「波波醫師」進駐。

波波醫師是指，在台灣未考取醫學系，只好出國至波蘭等歐洲國家取得學位，在未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。

衛福部長邱泰源今天參與台灣醫學周受訪表示，任何關於個資隱私問題都必須十分小心，目前醫界相關醫學會、醫師公會等資訊，不會公布醫師學歷，「網站如此公布，這是值得討論的地方」，衛福部會進行內部會議研議後續應如何處理。

胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書發文，10年前醫界當時也為了波波醫師上街頭，國民黨政府被罵一罵後，就趕快修法把門檻提高，改成要先國家學歷認證考試通過才能考試；十年後還是為了波波醫師上街頭，只是這次可以看到民進黨把波波醫師後門開的更大，統統都快速認證，還有人民納稅錢給波波奇去實習。邱泰源也語氣嚴肅澄清，對醫師資格一定會嚴格管理，注重品質。

對於網路流傳波波醫師名單，醫師公會全聯會理事長周慶明說，即便取得國外學歷的醫師，回國後也是經過國內醫院住院醫師訓練，並通過國家考試取得專科醫師證書，養成過程與國內醫師相同。

周慶明說，患者發生不幸事件，大家都不願意發生，而這些國外學歷的醫師，許多也已是主治醫師，而要維持醫師證書及專科醫師需要參加許多教育課程學分認證，認證也十分嚴謹及完整，持續守護台灣民眾的健康，幫大家解決身體不適。

「如今公布了相關醫師的名單，只會增加醫師們壓力，造成醫師心情不穩定。」周慶明說，如此對醫療環境來說，並非全聯會樂見，希望這份名單不要再繼續流傳，應該給予這些醫師們多些鼓勵。