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冬天吃鍋對心臟負荷大？ 醫：三高族群避開這些地雷

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，三高族群吃鍋物要避開重口味及湯底地雷，避免血壓飆升，引發心血管疾病。圖／123RF
醫師提醒，三高族群吃鍋物要避開重口味及湯底地雷，避免血壓飆升，引發心血管疾病。圖／123RF

近日氣溫明顯下降，吃火鍋的民眾變多了，不過，天冷吃鍋溫差大，國泰醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐表示，心血管高風險族群要特別小心，要避開暗藏高鹽、高油、高熱量的湯底，這些地雷會讓血壓飆升，刺激交感神經亢奮、血管收縮，易致心肌梗塞、急性梗塞性腦中風。

黃晨祐說，冬天是急性心血管疾病好發期，當氣溫驟降時，血管也會跟著收縮，使血流阻力上升，容易造成血壓升高，引起血管內皮細胞和動脈粥狀硬化斑塊的不穩定性。若是斑塊剝落，可能會引發中風、血栓；一旦出現持續性胸悶、呼吸困難、單側突發無力或口齒不清等症狀時，一定要及早就醫，預防猝死意外。

心肌梗塞往往來得又快又急，心臟在完全堵塞之前，會出現胸口悶痛、下巴牙齦痠麻、左手臂痠麻、噁心冒冷汗等求救訊號，即使休息或服用口服舌下含片後，症狀也不會有明顯改善。心肌細胞在心肌梗塞發生後約20分鐘後會進行不可逆的壞死，需要進行緊急心導管手術，即早打通阻塞的血管。

天氣逐漸寒冷，人體血管收縮功能相對變差，低溫可能直接引起血管收縮、造成血壓上升。而室內外溫差也可能導致血壓波動。黃晨祐提醒，高血壓患者則需注意，不論年紀及性別，居家量測血壓要控制在130/80毫米汞柱以下。

冬天的血壓容易忽高忽低，高血壓患者應多記錄居家血壓，回診時和醫師討論必要的高血壓藥物微幅調整，避免血壓過度上升。另外，抽菸者及慢性腎臟病患者除了按時服藥之外，必須定期追蹤各類膽固醇數值、糖化血色素、空腹血糖、腎功能肌酸酐指數。在飲食部分，不要亂進補，以免疾病惡化。

黃晨祐說，鍋物含有大量的鹽，攝取過量很容易讓水分留在身體裡面，造成水腫以及心臟、腎臟的負擔。不需特別強調進補，因為大吃大喝重口味的火鍋，對身體並不是好事。若真的想吃，建議避開高油脂的肉類以及加工火鍋料；火鍋湯底也以昆布、柴魚風味的清湯為主。少喝湯、多吃青菜及魚肉，也少沾口味過鹹的佐料。

患者 火鍋 高血壓

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