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偏西？北轉？第4颱天兔將形成 粉專曝路徑

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
準天兔颱風預估路徑。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
準天兔颱風預估路徑。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

中央氣象署指出，除了銀杏颱風之外，包括桔梗跟萬宜颱風昨天接續生成，位於關島南方的熱帶性低氣壓今早8時生成，有可能發展成第4颱天兔，成為罕見4颱共存。

中央氣象署預報員張承傳表示，目前台灣南方有3個颱風與1個熱帶性低氣壓，其中在關島南方海面的熱帶低壓，有機會發展為第25號颱風「天兔」，未來移動方向有很大不確定性，周四前偏西方向移動，周五則要觀察太平洋高壓減弱速度是否繼續偏西或北轉移動。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，颱風天兔即將形成，未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣朝西北西移動，趨向菲律賓呂宋島。周五(15日)抵達呂宋島後可能遇到北方高空槽線東移，太平洋高氣壓東退、減弱，天兔有可能在抵達呂宋島附近時轉向，而從台灣東方不遠處北上。後期變數很大，會怎麼走還言之過早，要多注意相關動態。

氣象署 關島 颱風

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