在宅急診照護明年新納安寧緩和 石崇良：估影響約6萬人

我國2025年進入超高齡社會，為有效運用現有資源，建置符合高齡社會所需的健康照護模式，健保署長石崇良表示，今年7月1日起，啟動在宅急診照護試辦計畫，但今年受限預算，待明年健保總額核定後，將跨大徵求醫療院所參與團隊，再給予假日服務給付加成，並擴大適用對象，自目前急診患者、長照機構住民等，再納入安寧緩和病人，其中以安寧共照為優先對象，預計影響近6萬人。

依內政部統計，我國1993年進入高齡化社會，2018年為高齡社會，2025年進入超高齡社會，國內65歲以上老年人口至2050年達到最高峰，預估為766萬人。衛福部統計，我國老化速度較其他國家快速，預估110年全人口失能人數約89萬人，120年增至120萬人。

石崇良今天於台灣醫學周針對「台灣居家醫療的前景與挑戰」進行專題演講。石崇良說，國內每年癌症患者達88萬人，耗費健保1400億元，但慢性疾病患者500萬人，健保耗費就高達1700億元，兩者不遑多讓，因而今年7月1日起，啟動在宅急診照護試辦計畫，除讓適用對象於居家進行醫療服務，且將醫療與長照結合，讓患者獲得良好照護。

石崇良說，在宅急診照護試辦計畫對象為醫院急診個案、長照機構住民等，目前居家醫療、長照及安養機構住民共約20萬人，一年約有三分之一、約7萬名患者需要住院，原因以感染症占8成最多，以每年7萬人住院，每人住月時間10天，共計70萬人日，約占3000床。

石崇良指出，推動在宅急症照護後，降低醫療機構3000床負擔，一年占比約5%，另以每名居家醫療住院患者耗費醫療費用，為健保點值7至8萬點，機構住民花費約5至6萬點，也可降低健保負擔。

石崇良說，明年收案對象會再納入安寧緩和病人，依安寧緩和服務分為住院安寧、安寧居家、安寧共照，依衛福部統計，108年至112年，住院安寧人數自1.2萬人增至1.8萬人，安寧居家由1.4萬人增至1.8萬人，安寧共照為4.7萬上升至6.3萬人。

依健保署解釋，安寧共照患者是住院中的重症末期病人，因有安寧療護服務需求，但無法入住安寧病床時，可由安寧共同照護醫療團隊，提供安寧療護服務。石崇良說，過往病人疾病疼痛時，常在住院期間施打止痛藥，明年起，盼此類6萬多名病人的8成，約5萬人可於居家進行止痛等照顧。

石崇良說，明年除擴大徵求醫療院所加入，也會調整給付模式，目前在宅急症照護病人治療天數約為7天，照顧天數常會跨到假日，因此針對假日外出服務的給付會提供加成；此外，明年也會更加關注在宅急診照顧與長照的連結，同時加強基層診所與居家護理所合作，讓在宅急症照護個案可於社區網絡獲得就近照顧。