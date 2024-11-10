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合歡山武嶺遊客攀爬岩壁或擅自空拍 太管處將嚴格開罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
合歡山武嶺停車場後方山壁出現許多遊客攀爬，警方到場勸導與稽查。圖／太管處提供
合歡山武嶺停車場後方山壁出現許多遊客攀爬，警方到場勸導與稽查。圖／太管處提供

台灣公路海拔最高點的合歡山武嶺，吸引許多遊客前往，卻有人不顧危險與法規，擅自攀爬停車場後方山壁，或未經核准使用空拍機太魯閣國家公園管理處指出，兩個行為已違反規定，最高可罰3000元，呼籲勿因無知而觸犯法令。

太管處表示，武嶺屬於國家公園範圍，近期發現有遊客違規，攀爬武嶺停車場後方山壁拍照，險象環生，容易發生墜崖風險。同時出現民眾未經許可使用空拍機攝影，提醒須在拍攝日前7天至60天，在太管處官網線上提出申請，不可擅自空拍。

太管處表示，攀爬岩壁行為已違反「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」，禁止擅自進本園區未開放步道或擅離已開放步道既有路徑，違規可罰1500元至3000元。未依規定申請空拍，同樣可罰1500元至3000元。

自10月起，太管處、保七總隊第九大隊及林保署南投分署已多次聯合查察及宣導，若有民眾脫序走在未開放路徑，警方接獲報案都會隨即派員到場勸離；太管處將請林保署南投分署研議設置防範設施，防堵違規行徑。

太管處表示，自10月至11月9日，違反國家公園法勸導有29件，其中空拍勸導單1件；立案移送擅入未開放步道1件。

太管處指出，在國家公園範圍內用火、燃放鞭炮、烹煮食物、不依指示停車、未申請入山等行為都是違法，即日起到隔年包含周末、耶誕節、跨年等民眾喜歡聚集的時間，也將與保七總隊第九大隊加強巡邏取締，防止類似案件再次發生，請民眾勿以身試法。

合歡山武嶺是旅遊勝地，卻有人擅自攀爬停車場後方山壁，或未經核准使用空拍機，皆違反規定，最高可罰3000元。圖／太管處提供
合歡山武嶺是旅遊勝地，卻有人擅自攀爬停車場後方山壁，或未經核准使用空拍機，皆違反規定，最高可罰3000元。圖／太管處提供
許多遊客擅自攀爬合歡山武嶺山壁，容易發生墜崖風險。圖／太管處提供
許多遊客擅自攀爬合歡山武嶺山壁，容易發生墜崖風險。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 武嶺 空拍機

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