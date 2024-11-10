東北季風明增強！這日開始回溫高溫30度 周四雨量本周最少
受到東北季風及桔梗颱風外圍環流影響，周二至周三清晨降雨增多，中央氣象署預報員張承傳表示，基隆北海岸、東北部、大台北山區會有大雨，且北台灣溫度稍涼，低溫約23度，周三白天起逐漸回溫，周四是本周雨量最少的一天，周四至周六白天高溫可接近30度。
張承傳說明，今天台灣仍為東北風的環境，迎風面的桃園以北、東北部有局部短暫陣雨，新竹、苗栗、花東、恆春半島有零星降雨，中南部則為多雲到晴的天氣；溫度部分，北部、東北部高溫25度，中南部及花東高溫約28至31度。
未來降雨趨勢，張承傳指出，明（11日）東北季風增強，迎風面降雨增多，桃園以北、東北部、東部有局部短暫陣雨，尤其東北部山區有較大雨勢，東南部、恆春半島有零星降雨，中南部多雲到晴。
周二至周三清晨（12、13日）除了東北季風外，加上第23號颱風桔梗外圍環流影響，降雨增多，尤其東北部、東部有陣雨，桃園以北、東南部、南部、恆春半島有短暫陣雨，山區也有短暫雨，東北部、基隆北海岸、大台北山區則要注意大雨。
周三（13日）白天隨著東北季風減弱，降雨也逐漸減少，周四（14日）是本周雨量最少的一天，各地多雲到晴，僅有北部山區、東南部、恆春半島有零星降雨。
周五、六（15、16日）的天氣則視即將形成天兔颱風的熱帶性低氣壓，逐漸靠近台灣的程度而定，天氣不確定性大，但不管怎樣，水氣都會增多，環境風向仍偏東北風，因此北部、東半部、恆春半島、中南部山區會有局部短暫雨。
溫度部分，張承傳說，明（11日）東北季風增強，並持續到周三清晨，但強度沒有上一波強，低溫維持在23度，白天高溫，北部、東北部24、25度，中南部30度；周三白天東北季風減弱，北部氣溫逐漸回升至24到26度，周四至周六則可接近30度高溫。
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