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公路最高點武嶺攀岩擅自空拍 太管處：最重罰3千元

中央社／ 花蓮縣10日電

近期屢有民眾違規攀爬武嶺停車場後方山壁拍照，險象環生；此外，國家公園內使用空拍機攝影須事先申請，太管處呼籲民眾節制行為，攀爬岩壁或擅自空拍，將嚴格稽查。

台灣公路海拔最高點的武嶺，因為具代表性，是許多民眾喜愛前往的景點，但多數人卻常忽略這一區屬於國家公園範圍，受國家公園法管制，行為舉止應有所節制。

太魯閣國家公園管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊及林保署南投分署等單位，自10月起已多次持續聯合查察及宣導，勸阻民眾勿攀爬岩壁或擅自空拍等不當行為，呼籲勿因無知而觸犯法令。

太管處表示，民眾違規攀爬山壁拍照、脫序走在未開放路徑，危險舉動很容易發生墜崖風險，將請林保署南投分署研議設置防範設施，防堵違規行徑；攀爬岩壁行為已違反「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第15點：禁止擅自進園區未開放之步道或擅離已開放步道既有路徑，罰新台幣1500元至3000元。

此外，在國家公園內使用空拍機攝影須事先申請，可利用太管處官網單一窗口服務線上空拍申請，於拍攝日前7至60天提出申請，不可擅自空拍；未依規定申請空拍，依第6點：禁止未經核准於指定以外之地區操作遙控機具（線）等活動，也是開罰新台幣1500元至3000元。

太管處提醒，在國家公園範圍，用火、燃放鞭炮、烹煮食物、不依指示停車、未申請入山（爬黑山）等行為都是違法；即日起到隔年包含週末、耶誕節、跨年等民眾喜歡聚集的檔期，將與保七總隊第九大隊加強巡邏取締，防止類似案件再次發生。

太魯閣國家公園 武嶺 空拍機

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