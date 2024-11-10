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3颱共存第4颱「天兔」有機會生成 氣象署：未來路徑周五是關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前3颱共存。擷取自中央氣象署網站
目前3颱共存。擷取自中央氣象署網站

位於關島南方的熱帶性低氣壓今早8時生成，中央氣象署預報員張承傳表示，目前台灣南方上有3個颱風與1個熱帶性低氣壓，其中在關島南方海面的熱低，有機會發展為第25號颱風「天兔」，未來移動方向有很大不確定性，周四前偏西方向以動，周五則要觀察太平洋高壓減弱速度是否繼續偏西或北轉移動。

張承傳說明，南海上銀杏颱風未來路徑往越南東部近海移動，預計72小時內就會減弱成熱帶性低氣壓；最東邊關島東北東方海面上的萬宜颱風，未來以偏西方向移動，由於未來72小時內的環境不利於其發展，預計72小時後，萬宜颱風就會減弱成熱低。

離台灣相對較近的桔梗颱風，目前在菲律賓東北東方來面上，沿著太平洋高壓邊緣，朝西北西方向動，預計12日移動到呂宋島西北海近海，13日移動到南海中部，直接影響台灣的機率偏低，但周二、周三（12、13日）清晨受其外圍雲系影響，降雨增多。

至於關島南方海面的熱帶系統，張承傳說，今早8時已生成為熱帶性低氣壓，未來有機會發展為天兔颱風，短期內會沿著太平洋高壓南沿，以偏西北西方向前進，預計周四移動到呂宋島近海，周五、周六慢慢通過呂宋島，並來到呂宋島的西邊。

張承傳表示，短期內，北邊的太平洋高壓勢力偏強，因此周四前，太平洋上的熱帶系統路徑均偏西前進，周四、周五太平洋高壓稍微減弱，因此，今早8時形成的熱低，移動到菲律賓東方近海時，需多觀察太平洋高壓減弱速度。

張承傳指出，若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔颱風會以偏西方向進入南海；若減弱較早，就有機會北轉。後期周四，尤其周五需觀察太平洋高壓東退速度而定，後期天氣不確定性較高。

南海 氣象署 關島 颱風

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