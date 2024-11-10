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又有熱低生成！不排除增強為天兔颱風 未來路徑曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
依據日本氣象廳資料顯示，位於關島南方的熱帶性低氣壓今上午9時生成。圖／截自日本氣象廳
依據日本氣象廳資料顯示，位於關島南方的熱帶性低氣壓今上午9時生成。圖／截自日本氣象廳

已經11月了，但颱風仍一個接一個生成。中央氣象署指出，除了銀杏颱風之外，包含桔梗跟萬宜颱風昨天接續生成，另一個低壓有可能發展成第4颱天兔，成為罕見4颱共存。而日本氣象廳今表示，位於關島南方的熱帶性低氣壓今上午生成，預估24小時內有機會發展增強為天兔颱風。

目前西北太平洋共有3個颱風，分別為銀杏颱風、桔梗颱風、萬宜颱風，依據日本氣象廳資料顯示，位於關島南方的熱帶性低氣壓今上午9時生成，本周西北太平洋及南海海域變得非常熱鬧。

氣象署指出，中度颱風銀杏在南海，向西北西轉西南前進，對台灣天氣沒有影響；桔梗颱風在鵝鑾鼻東南方1千多公里海面，向西移動穿越呂宋島往南海前進，直接影響台灣機率低；萬宜颱風則在關島東方海面，距離鵝鑾鼻東方4千多公里海面，距離台灣遙遠，影響機率低。

但氣象署表示，目前在桔梗颱風跟萬宜颱風中間偏南邊還有低壓，不排除發展成為颱風天兔，甚至可能4個颱風共存，會持續留意後續動態。

南海 日本 氣象署 關島 颱風

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