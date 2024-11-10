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恐4颱共存！吳聖宇曝其中一颱要特別注意

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
目前3颱共存。擷取自中央氣象署網站
目前3颱共存。擷取自中央氣象署網站

除銀杏颱風，包括桔梗跟萬宜颱風昨天接續生成，中央氣象署指出，另一個低壓有可能發展成第4颱天兔，成為罕見4颱共存。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今指出，目前西北太平洋三颱並立，對台灣無明顯影響，但關島南方海面上還有一個熱帶擾動未來也有發展趨勢，可能在下周發展為另一個熱帶性低壓或颱風，且下周後期不排除來到台灣東南方海面且逐漸往北到東北方向轉向，是否接近台灣附近值得觀察，變數仍很大，需持續留意最新預報資訊。

吳聖宇指出，隨昨天下午今年第23號颱風桔梗及第24號颱風萬宜先後生成，加上原本就存在於南海第22號颱風銀杏，西北太平洋形成三颱並立，且還是發生在11月，更是非常罕見。

吳聖宇說，目前來看這三個颱風對台灣天氣都影響很有限，銀杏將在南海逐漸向西南偏轉，威力逐漸減弱，不會再影響台灣天氣。桔梗預估通過菲律賓呂宋島後進入南海，且繼續往廣東海面移動，離台灣有一段距離，對台灣天氣影響也不明顯。萬宜則往西逐漸靠近關島附近，由於環境較差，發展機會不大，後續有減弱趨勢，可能在遠洋就會減弱為熱帶性低氣壓，距台灣相當遙遠，對台灣天氣也沒有影響。

今明兩天天氣，吳聖宇指出，今東北季風強度減弱，但迎風面基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶仍有局部降雨機會，其他多雲到晴。南北之間溫差明顯，北部、東北部白天高溫24-25度，花東地區高溫28-29度，中南部地區高溫則有29-31度。夜晚清晨在各地空曠地區低溫約20-22度。

明天(11日)東北季風有增強的趨勢，吳聖宇指出，迎風面桃園以北到東半部地區降雨可能相對明顯，其中宜蘭可能有較多累積雨量出現機會，中南部仍多雲到晴。溫度跟今天差異不大，南北之間溫差及中南部日夜溫差仍然明顯。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南海 東北季風 氣象署 颱風

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