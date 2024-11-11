腳麻沒什麼？足部8大隱藏健康危機 小心糖尿病、痛風找上你

別小看你的腳部「求救信號」！

當你發現腳開始發麻、腫脹或抽筋時，常覺得只是疲勞、走太多路或運動過度嗎？其實，看似無關緊要的小症狀，恐怕是你身體的求救信號！足部的每一處疼痛，都可能藏著更深的健康危機，像是糖尿病、痛風或動脈阻塞等慢性疾病，甚至是肌腱發炎、關節結構異常或疲勞性骨折，千萬不要輕忽。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友最常討論的足部不適8大症狀，一起細心觀察這些變化，讓身體保持最佳狀態！

No.1 刺痛發麻

走在路上，突然覺得腳底像被針扎了一下，或是在追劇時感到一陣刺痛，甚至微微發麻，許多人可能認為是姿勢不對或鞋子太緊，導致神經壓迫、血液不通暢，但這些異常如果持續出現，要注意身體可能暗藏潛在的健康問題。例如，糖尿病神經病變就是原因之一，患有這種狀況的人，經常會感到異常的麻癢感、電流感、針刺感，甚至連衣物輕輕碰觸都會引發疼痛，這種現象稱為「異感痛」，常容易被忽視。

擁有11萬粉絲的網紅人妻丁丁曾在臉書分享，因腳趾發麻就醫，結果發現是輕微的腰部椎間盤突出，經過吃藥和復健治療改善症狀，貼文引發關注，粉絲關心提醒「高跟鞋要避免穿，坐姿如果不良要改善」、「還好有治療」、「年輕的時候要保護好，不然年紀大會比較辛苦」。

No.2 腳踝腫脹

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腳踝腫脹，很多人第一反應是發炎、扭傷或水腫，但其實原因不止於此。久坐、久站、甚至懷孕，都可能讓腳踝腫脹，摸起來緊繃，還會紅腫熱痛，有孕媽咪分享「想當初腫到可以在腳背上壓出一個笑臉」、「我後期有泡腳，但真的只有非常腫&很腫的差異」、「後期腫到一摸就痛，生完兩週才開始消腫」。

除了外傷和藥物，內在疾病如慢性腎病變、靜脈栓塞、心臟衰竭、肝硬化、風濕性關節疾病、痛風、淋巴水腫也可能是元凶。如何判斷腳腫該不該看醫生？板新風澤中醫診所院長施沛志醫師指出，短暫腫脹多半是外傷或藥物引起，但持續三天以上，可能涉及內科疾病；單側常見於外傷、靜脈栓塞、痛風，雙側則多與慢性腎病、心臟衰竭、肝硬化有關。他進一步提醒，若伴隨呼吸喘、小便量減少、膚色與眼白變黃或水腫範圍向上延伸時，應儘早就醫。

No.3 腳底疼痛

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除了外傷，腳底疼痛最常見的原因是「過度使用」，如久站或久走導致腳底肌肉或筋膜疲勞，引發發炎、鈣化性肌腱炎、跟骨骨刺，這些受損腫脹的結構可能造成神經沾黏等疾患，其中足底筋膜炎尤為常見。

如何判斷是否為足底筋膜炎？龜山康澤復健科診所院長許哲維醫師指出，典型症狀包括早上下床踏出的第一步或久坐後站起來時，腳跟會劇烈疼痛，通常走動幾步後隨血液循環而緩解；若不及時治療，可能惡化成每走一步都痛，甚至越走越痛。足底筋膜位於人體的腳底，是站立行走時承受重量、減少震動的重要結構。足底筋膜附著在腳跟後方跟骨、與地面接觸的地方，是最常出現足底筋膜發炎增厚的位置；如果不確定是否為足底筋膜炎，復健科醫師可以透過問診、身體檢查以及肌肉骨骼超音波來確認。

許哲維醫師補充，大腿和小腿的神經與腳底密切相關，長期肌肉緊繃易使腳底壓力過大，加重筋膜不適，他建議每隔半小時到一小時起身伸展、放鬆肌肉，有助減少足底壓力；平時加強肌肉訓練和保養，也可有效降低足底筋膜炎的發生機率，有網友則分享「換個有支持足弓的鞋子之後沒再牙起來」、「找個網球回家踩一踩，把足底筋膜放鬆」、「拉筋板加一，專職站衛兵推薦」。

No.4 抽筋

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腳抽筋，幾乎人人都經歷過，雖然通常幾分鐘後就會緩解，但有時痛感、緊繃感會持續好幾天。抽筋的原因其實很多，像是睡姿不好導致血液循環不良、運動後脫水、電解質失衡，甚至天冷沒保暖、情緒緊繃都會引發抽筋；缺少鎂、鈣、鈉、鉀等營養素者，也易造成肌肉痙攣，如果經常抽筋，不妨從調整生活習慣、補充營養著手。

對於抽筋的原因網友認為，「壓力大也會，之前考試就常半夜小腿抽筋」、「 缺鈣也會！以前吃一種藥會缺鈣就狂抽筋」、「真的太累會一直抽醒又睡抽醒又睡，很可怕」、「腳要保暖，電風扇不要直吹」、「保暖真的有差哦，襪子穿著可以減少發生的頻率」。

No.5 行走時疼痛

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行走時腳底疼痛，不一定是疲勞或姿勢問題，也可能是扁平足在作祟。扁平足指的是足踝的足弓支撐不足，無法發揮支撐體重、分散行走時足部受到的壓力，長期可能併發拇趾外翻、足部變形等問題，導致平衡感差、跌倒風險增加，網友表示「在高強度的訓練過程中還是會有腳容易受傷、膝蓋痛、跑不快、跳不高的問題困擾」、「從小扁平足就很嚴重，跑步、久站、打球都可能成為一個痛苦」。龜山康澤復健科診所院長許哲維醫師表示，先天性扁平足若無症狀、不適，無須治療，但若出現疼痛或足部變形，建議矯正，以防問題加劇。

許哲維醫師指出，扁平足也可能由後天因素造成，例如外傷或扭傷損傷足部內側肌肉或韌帶，或因長期服用類固醇，導致支撐足弓的結構變脆弱，足弓支撐力不足，逐漸塌陷；若不處理，隨年齡增長，可能引發腳部變形，甚至影響膝蓋和骨盆等關節，形成X型腿，加重關節退化。針對扁平足的治療，他建議可以量身訂製客製化鞋墊支撐足弓，舒緩足踝壓力並延緩足部變形，同時也可配合足底肌肉訓練，以達到長期效果。

No.6 趾頭劇痛腫脹

腳趾頭一旦腫起來，走路真的不方便。常見原因有鞋子太緊磨到紅腫，或是甲溝炎引起的發炎，其中痛風更是讓人難以忍受。痛風因血中尿酸過高，結晶堆積在關節，導致發炎腫脹，通常半夜或清晨來襲，最愛找上腳大拇趾、腳踝、腳背，發作時如刀割般的劇痛，有網友形容「感覺被針刺到反覆不停痛，最痛時無法走路」、「不動就會痛，動了更痛」、「有接觸東西就會痛，包含你自己摸，行動則是爆痛」。

日前一名英國男子到法國慶祝結婚紀念日，乘坐遊輪時感到腳趾不適，隔天起床發現腳趾紫色腫脹，經醫生診斷，可能是狼蛛咬傷所致，處理時，醫護人員從腳趾流出的膿液中發現蜘蛛卵，讓人驚嚇不已，這則新聞引發網友討論，網友歪樓表示「被咬到都能成為蜘蛛人，還有啥不可能？」「真正的蜘蛛人」、「拍電影了？天蛛地滅」。

No.7 傷口難癒合

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

傷口癒合得慢，可能不只是皮膚問題，更可能透露出身體健康的隱憂。所謂慢性傷口，就是本該癒合，卻遲遲未好的傷口，常見原因包括長期壓力、糖尿病、血液循環不良等，這類傷口不僅癒合緩慢，還特別容易感染，網友表示「個人覺得可以先把血糖控制下來，傷口才會好的快」、「儘量不要抓破，糖尿病患者傷口不容易好而且容易感染，沒顧好不小心潰爛就糟了」。

糖尿病患者一旦腳部受傷，傷口常常難以癒合，這種狀況稱為「糖尿病足」，板新風澤中醫診所院長施沛志醫師解釋，最容易發生在腳掌和腳跟等經常承受壓力的部位，其原因包括高血糖、周邊神經病變和循環不良等，有些患者則因無法感覺到輕微的腳傷，結果小傷口演變成潰瘍。他進一步指出，根據統計顯示，約25%的糖尿病患者一生中可能面臨這樣的問題，早期發現和照護至關重要。

No.8 腳趾關節痠痛

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腳趾關節痠痛、腫脹，很多人直覺想到痛風，但另一個常見原因是「類風濕性關節炎」。痛風多半因尿酸過高，結晶堆積在關節，導致劇痛；類風濕性關節炎則是免疫系統異常，讓身體攻擊自己的關節，引起持續的痠痛、腫脹，通常集中在小關節，且多為對稱發作，如手指和腳趾關節，常見症狀為紅、腫、熱、痛、僵硬，尤其更容易在早晨發作。

類風濕性關節炎的慢性疼痛限制活動，直接影響工作和生活品質，嚴重時可能導致關節不可逆的變形與損壞，使人無法自理生活；持續發炎則會帶來疲憊，削弱精神與體力，網友「我的右手中指跟手掌連接處超級痛，我連轉瓶蓋都沒辦法」、「發病前後我的關節也是會痛，痛到無法站」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月26日至2024年09月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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