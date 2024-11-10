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迎風面局部雨 3颱風對台灣沒有影響

中央社／ 台北10日電

中央氣象署指出，今天環境吹東北風，迎風面水氣仍多，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島偶有零星降雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署觀測，溫度方面，台灣各地及澎湖、金門低溫約攝氏21到24度，白天北台灣高溫24、25度，花東地區及澎湖、金門26到29度，中南部可以來到30度上下，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼，至於馬祖整天氣溫20到22度。

東北風增強，今晚起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全；今天清晨雲林至台南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路上請留意。

第22號中度颱風「銀杏」，清晨2時位於鵝鑾鼻西南西方840公里海面上，向西南移動，對台灣天氣沒有影響；第23號輕度颱風「桔梗」，清晨2時位於鵝鑾鼻東南方1130公里海面上，未來朝西轉西北西的方向往呂宋島前進，直接影響台灣機率低；第24號輕度颱風「萬宜」，清晨2時位於鵝鑾鼻東方3830公里海面上，未來朝西方向移動，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有影響。

東北風 氣溫 氣象署 颱風

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