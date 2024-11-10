3颱共存第4颱「天兔」恐生成 明東北季風增強

已經11月了，但颱風仍一個接一個生成。中央氣象署指出，除了銀杏颱風之外，包括桔梗跟萬宜颱風昨天接續生成，但另一個低壓有可能發展成第4颱天兔，成為罕見4颱共存。

氣象署指出，目前西北太平洋有3個颱風，中度颱風銀杏在南海，向西北西轉西南前進，對台灣天氣沒有影響；桔梗颱風在鵝鑾鼻東南方1千多公里海面，向西移動穿越呂宋島往南海前進，直接影響台灣機率低；萬宜颱風則在關島東方海面，距離鵝鑾鼻東方4千多公里海面，距離台灣遙遠，影響機率低。

但氣象署說，目前在桔梗颱風跟萬宜颱風中間偏南邊還有低壓，不排除發展成為颱風天兔，甚至可能4個颱風共存，氣象署會持續留意後續動態。

氣象署指出，今環境吹東北風，迎風面水氣仍多，基隆北海岸、桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島偶有零星雨勢，新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。溫度方面，各地及澎湖、金門低溫約22到24度，白天高溫，北部、東半部及澎湖、金門26到29度，中南部30度上下，中南部日夜溫差大。

明天（周一）東北季風增強，周二及周三清晨受東北季風影響，氣象署說，這波東北季風冷空氣不強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，水氣稍增多，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區並有局部大雨發生機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。

周三白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，氣象署說，北部、宜蘭22到27度，花蓮、台東23到29度，中南部22到31度；澎湖24到26度，金門22到27度，馬祖20到23度。