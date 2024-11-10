3颱共舞 「天兔」恐成第4颱

桔梗颱風跟萬宜颱風昨接續生成，中央氣象署表示，目前兩颱風對台灣暫無影響，但兩者中間還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起來將成為今年第廿五號颱風天兔，加上既有的銀杏颱風，可能有四個颱風共存的現象。

氣象署預報員張竣堯表示，目前西北太平洋有三個颱風生成，在歷年十一月較少見。中颱銀杏目前在南海，向西北西轉西南前進，對台灣沒有影響；桔梗颱風未來向西移動穿越呂宋島往南海前進，對台灣影響低；萬宜颱風在關島東方海面，距離台灣遙遠，影響機率低。

他指出，過去十一月，西北太平洋平均有二至三個颱風，現在才十一月上旬就有三個颱風同時存在，上一次相同紀錄是在一九九二年。

未來一周天氣，張竣堯表示，今天東北季風減弱，各地回溫，桃園以北、東北部局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，天氣穩定。

明天東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，東北部山區要留意局部較大雨勢。北台灣高溫下降為廿六至廿八度，尤其周二整天濕涼，周三白天後再逐漸回溫。