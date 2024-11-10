疫後運輸業 剩客運還在虧

交通部公布最新「旅運及倉儲業產值調查報告」，發現疫情期間虧損的旅行服務業、航空運輸業、鐵路及捷運等，去年皆已轉虧為盈，僅公共汽車客運業仍虧損。實際上，近年來公車客運載客量不理想，新竹客運、阿羅哈客運等相繼退場，客運業者直言，客運業不景氣，預期未來陸續走向退場或轉賣一途。

根據交通部調查，公共汽車客運業去年營業收入僅三二四億元，但支出高達三六二億元，整體營業虧損卅八億元。反觀鐵路及捷運運輸業、計程車、汽車貨運、航空業、海洋貨運等都是盈餘，其中又以航空業盈餘最多，高達三五八億元；鐵路及捷運運輸業則是盈餘一二○億元。

根據公路局統計，疫情前、二○一九年，全台公車客運路線共有六三七條，截至今年八月僅剩五四四條。

首都客運總經理李建文指出，這幾年新竹客運、日統客運、阿羅哈客運、台南客運相繼退場，業者每天都在挖東牆補西牆，預期未來都陸續走向退場或轉賣一途。去年政府推的TPASS月票僅對軌道運輸有助益，對客運業者來說反而是負擔，因為通勤路線在實施月票前，尖峰時段本來就都客滿，實施後業者還要多吸收百分之五費用。

李建文也說，近年政府推動電動大客車，讓業者被迫要另尋場站，以前一輛柴油車只需要廿坪停放空間，現在電動大客車每輛需要卅坪，遷電、充電樁也都沒有補貼，建置一個場站光是接電就要兩千萬元，廿支充電樁也要兩千萬元，對業者壓力很大。

公路局表示，已檢討反映客運合理成本及調漲運價，另也協助提供客運駕駛專案招募補助，並協調勞動部引進留用僑外生中階技術人力等，後續將持續協助業者優化無效率路線及班次，降低營運成本。