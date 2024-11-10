中信「台灣夢」 10年伴偏鄉童自信長大

由中國信託慈善基金會「點燃生命之火」善款支持的「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，昨於高雄市中路社區舉辦成果分享會。來自不同社區的專案人員與志工彼此交流，分享計畫執行經驗，孩子們則透過動靜態表演，展現學習成果與蛻變。

「台灣夢計畫」推動邁入第十年，今年成果分享會首度由社區「作東」，採八場分區方式舉行，充分展現出在地特色與志工動能。內寮社區的小翠，從小由喑啞雙親撫養，缺乏語言刺激，剛加入計畫時總是安靜不說話，但經志工陪伴，在多元課程中找到興趣，還擔任手語小老師，現在變得開朗又活潑。

中信慈善基金會副董事長陳國世參與成果分享，稱讚小朋友活力滿滿，展現大將之風，並鼓勵大家好好讀書；他也謝謝中央與地方支持、志工付出，讓孩子露出自信笑容，凸顯「台灣夢計畫」最重要的價值和成果。

衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如特別感謝中信慈善基金會，十年來持續擴增社區築夢基地，與政府合作搭建兒少安全網，陪伴弱勢孩子們好好長大。

今年八場分區成果分享會中，頒發台灣夢年度績優社區獎，得獎名單：「圓夢獎」彰化縣南佃社區、「築夢獎」高雄市中路社區及「尋夢獎」高雄市文賢社區。

「台灣夢計畫」迄今扎根全台卅社區築夢基地，提供弱勢孩童多元陪伴、在地特色課程與營養餐食等照顧，累計助逾九十二萬名孩童。