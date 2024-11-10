退休力論壇／終活不留憾 她享受熟齡愛情

比台灣更早面對高齡議題的日本，近期掀起「終活運動」，讓人開始檢視過去、現在、未來，盼人生不留遺憾。正值晚年的資深媒體人高愛倫，享受熟齡愛情，但與過去不同的是她拒絕被戀愛腦牽絆，愛得更務實；樂活大叔施昇輝則拒絕讓「錢」影響與家人的關係，許下生前把錢花光，享受無憾人生。

三一一大地震後，日本從避諱談論死亡，開始討論臨終該怎麼準備，興起「終活」運動，盼人生更能活在當下，不留遺憾，並為生命最後階段做準備。

七十一歲的高愛倫並沒有因為年紀而放棄愛情，今年再婚的她，與先生交往十七年，過程中秉持著「不快樂就走人」的理念，不再是過去那個只求天雷勾動地火，不問你我的自己，讓自己更活在當下，雙方相處也更加務實。

施昇輝先前在照顧罹病的母親時，常因照顧壓力過大，與母親爭執不斷，不料某天媽媽病情惡化而辭世，讓他感到遺憾。為減少遺憾，他不希望與親人因財產撕破臉，他寫遺囑，不將財產於生前轉移，盼能在辭世前把錢花光。

不過，國人對寫遺囑或思考善終仍有疑慮，器捐病主中心執行長蔡宏斌說，不少人認為簽預立醫療決定書等於簽賣身契，但即使完成預立也能隨時修改。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，聯合報與器捐病主中心製作「以防萬一」終活筆記本，教導民眾理解死亡、安排人生，實踐終活。