聽新聞
0:00 / 0:00

退休力論壇／終活不留憾 她享受熟齡愛情

聯合報／ 記者廖靜清林琮恩蘇湘雲／台北報導
71歲資深媒體人高愛倫今年再婚，她表示，年輕的愛情追求浪漫，但「熟齡婚姻摔不起」。記者葉信菉／攝影
71歲資深媒體人高愛倫今年再婚，她表示，年輕的愛情追求浪漫，但「熟齡婚姻摔不起」。記者葉信菉／攝影

比台灣更早面對高齡議題的日本，近期掀起「終活運動」，讓人開始檢視過去、現在、未來，盼人生不留遺憾。正值晚年的資深媒體人高愛倫，享受熟齡愛情，但與過去不同的是她拒絕被戀愛腦牽絆，愛得更務實；樂活大叔施昇輝則拒絕讓「錢」影響與家人的關係，許下生前把錢花光，享受無憾人生。

三一一大地震後，日本從避諱談論死亡，開始討論臨終該怎麼準備，興起「終活」運動，盼人生更能活在當下，不留遺憾，並為生命最後階段做準備。

七十一歲的高愛倫並沒有因為年紀而放棄愛情，今年再婚的她，與先生交往十七年，過程中秉持著「不快樂就走人」的理念，不再是過去那個只求天雷勾動地火，不問你我的自己，讓自己更活在當下，雙方相處也更加務實。

施昇輝先前在照顧罹病的母親時，常因照顧壓力過大，與母親爭執不斷，不料某天媽媽病情惡化而辭世，讓他感到遺憾。為減少遺憾，他不希望與親人因財產撕破臉，他寫遺囑，不將財產於生前轉移，盼能在辭世前把錢花光。

不過，國人對寫遺囑或思考善終仍有疑慮，器捐病主中心執行長蔡宏斌說，不少人認為簽預立醫療決定書等於簽賣身契，但即使完成預立也能隨時修改。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，聯合報與器捐病主中心製作「以防萬一」終活筆記本，教導民眾理解死亡、安排人生，實踐終活。

人生 愛情 日本

延伸閱讀

2024退休力論壇／「最好在離開前把錢花光」 施昇輝4大建議助善終

2024退休力論壇／日掀起「終活運動」 即起練習不留憾

2024退休力論壇／蔡宏斌：預立醫療決定不是賣身契

醫界盼公務預算補健保 聯合報「醫起走巴」獲醫療報導獎

相關新聞

3颱共舞 「天兔」恐成第4颱

桔梗颱風跟萬宜颱風昨接續生成，中央氣象署表示，目前兩颱風對台灣暫無影響，但兩者中間還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起...

疫後運輸業 剩客運還在虧

交通部公布最新「旅運及倉儲業產值調查報告」，發現疫情期間虧損的旅行服務業、航空運輸業、鐵路及捷運等，去年皆已轉虧為盈，僅...

退休力論壇／通膨影響 退休金得多準備300萬

聯合報昨舉辦「二○二四年退休力論壇暨博覽會」，吸引三百多名「退休力同學」共襄盛舉，而再過兩個月，台灣將邁入超高齡化社會，...

退休力論壇／退休顧腦力 他組不老電競團

關渡醫院院長陳亮恭表示，台灣平均餘命從五十歲躍升至逾八十歲，人類體能衰退的臨界點也從六十五歲延至七十五歲，如何在有生之年...

退休力論壇／終活不留憾 她享受熟齡愛情

比台灣更早面對高齡議題的日本，近期掀起「終活運動」，讓人開始檢視過去、現在、未來，盼人生不留遺憾。正值晚年的資深媒體人高...

中信「台灣夢」 10年伴偏鄉童自信長大

由中國信託慈善基金會「點燃生命之火」善款支持的「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，昨於高雄市中路社區舉辦成果分享會。來自不同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。