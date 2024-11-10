退休力論壇／退休顧腦力 他組不老電競團

關渡醫院院長陳亮恭表示，台灣平均餘命從五十歲躍升至逾八十歲，人類體能衰退的臨界點也從六十五歲延至七十五歲，如何在有生之年，維持健康不臥床。弘道老人基金會把長輩帶進「電競場」，用遊戲強化腦力，而日本預防照顧「森林浴」也漸漸深入國人生活，登山不僅能沐浴心靈，也能強化自身下肢肌力，延長人生的活動力。

陳亮恭說，老化勢必會增加慢性病發生機率，但隨醫療進步，許多疾病都有控制方式，但台灣長者並未認為自己變得健康，反而愈活愈沒信心，據調查，約有七成長者擔心自己的健康，這與醫界習慣把「年長」與「疾病」畫上等號有關，在長壽時代，長者應習慣與慢病共存，醫療目標也將改為避免失能、失智，而非治癒。

「預防失智不能只是口號」全齡樂遊藝站主任林志倫說，延緩大腦退化最好的方式就是「玩遊戲」。退休力論壇暨博覽會昨設置「健腦攤位」，從簡單的國字辨識到彩色方塊，助刺激大腦及認知訓練。

弘道老人基金會培訓平均年齡逾六十的電競團隊「不老戰隊」，基金會高齡友善推廣組長徐昊平表示，培訓長者打電競的過程，不僅激發長者的好勝心，研究戰略、突破戰績等，也幫助他們開啟與世代對話，增加社會連結。

近年日本將森林浴列為「預防性健康照護」的一環，資深專業山域嚮導阿布說，熟齡登山已是趨勢，但登山前得讓雙腿具有足夠肌耐力，下半身的肌肉量占全身的六至七成，老化都先從下半身開始，增肌是預防老化的重頭戲。

不過，台灣高齡化速度過快，不少長者活動力快速減弱，生活硬體設備來不及配合，出現「受困於無電梯公寓」現象，台北市都更處更新工程科科長陳俊全表示，北市提供電梯補助最高四八○萬元。