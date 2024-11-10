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退休力論壇／通膨影響 退休金得多準備300萬

聯合報／ 記者廖靜清林琮恩蘇湘雲／台北報導
二○二四年退休力論壇暨博覽會，吸引三百多人到場參與，盤點自身退休準備力，包含金錢、健康與心靈。記者葉信菉／攝影
二○二四年退休力論壇暨博覽會，吸引三百多人到場參與，盤點自身退休準備力，包含金錢、健康與心靈。記者葉信菉／攝影

聯合報昨舉辦「二○二四年退休力論壇暨博覽會」，吸引三百多名「退休力同學」共襄盛舉，而再過兩個月，台灣將邁入超高齡化社會，同時台灣也正掀起「大退休潮」，調查指出，國人的退休準備持續不及格，學者表示，受通膨與勞保年改影響，今年退休準備金比四年前增加三百萬，即起，若不再準備，未來會更難起步。

聯合報持續推動「退休力」，今年邀集讀者填答的「六種動物測驗你的退休力」，分析五千多人退休準備程度，平均分數為五十七點五分，創近四年新低。聯合報社長游美月表示，面對人口結構變遷，除個人、家庭應做好準備，政府在社會安全面也應加大力道，推動國人的「退休力」人人都須加把勁。

逾六成民眾未規畫退休

據中華民國退休基金協會調查，每人平均預期退休金為一四○三萬元，政大風險管理與保險學系教授兼金融科技研究中心主任王儷玲表示，受到長壽、通膨與勞保年改等因素影響，今年需準備的退休金與四年前相比增加三百萬元，退休金隨時間遞增不斷增加，國內仍有超過六成的民眾未規畫退休理財

王儷玲說，國人退休金準備飽受四大迷思影響，太晚開始儲蓄或太早退休、無法落實長期投資、退休投資過於保守或選錯工具、未及早保險或信託。部分民眾至今仍期望用「勞退金」支持退休，以目前勞保年金加上自提勞退，退休後約能月領兩萬五千元，一旦遇通膨或意外風險，該費用恐無法支應。

財務規畫 可用一百法則

中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋表示，據主計處統計，退休廿年至少要準備三○四八萬。在退休財務規畫上，可以用「一百法則」進行檢視，並隨著年齡增加，調降風險性資產比重。除生活花費，也應留意保障規畫轉嫁老後醫療照顧需求，也建議民眾透過安養信託專款專用退休金，或規畫傳承信託。

中華民國退休基金協會昨於論壇設置「退休理財諮詢顧問攤位」，協會秘書長姜漢中說，規畫退休金前，得先建立正確的理財觀念，錢該怎麼花、債務怎麼理、收入該如何分配等，需客製化調整，而退休理財須趁早，並採「定期定額」方式投資，才不會因追高殺低，使財產縮水。

年滿六十五歲，人生的選擇不一定只有「退休」，有更多人選擇「退而不休」，ＩＫＥＡ宜家家居台灣人才與文化部總監李佳潔說，中高齡族群在職場的角色愈來愈重要，且是未來不可或缺的勞動力來源，每家公司都應聘「高年級實習生」，未來職場可想像是ＸＹＺ世代三代同堂。

信託 理財 退休金

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