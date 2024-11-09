快訊

張鈞甯新劇合作外籍演員 對方竟在台樂透中大獎、火速回國斷聯

早知結果？美大選民主黨總統、國會全輸 歐巴馬前幕僚曝「內部民調」

聽新聞
0:00 / 0:00

桔梗、萬宜颱風接續生成 還有低壓在發展！不排除4颱共存

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
目前西北太平洋有銀杏、桔梗、萬宜颱風共存。圖／取自中央氣象署網站
目前西北太平洋有銀杏、桔梗、萬宜颱風共存。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署表示，桔梗颱風跟萬宜颱風今接續生成，對台灣暫無影響，但目前2者中間偏南邊還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起來將成為今年第25號颱風天兔，加上先前的銀杏颱風，可能有4個颱風共存的現象，這過去連在7、8月颱風季都較少見。

氣象署預報員張竣堯表示，目前西北太平洋有3個颱風生成，在歷年11月算少見。中度颱風銀杏目前在南海，向西北西轉西南前進，對台灣沒有影響；桔梗颱風目前在鵝鑾鼻東南方1420公里海面，向西移動穿越呂宋島往南海前進，對台灣影響機率低；萬宜颱風在關島東方海面，距離鵝鑾鼻東方4130公里海面，距離台灣遙遠，影響機率低。

張竣堯也說，桔梗颱風跟萬宜颱風中間偏南邊目前還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起來將成為今年第25號颱風天兔，甚至可能有4個颱風共存的現象，這過去連在7、8月颱風季都較少見。

他指出，過去11月西北太平洋平均有2至3個颱風，現在才11月上旬就已經有3個颱風且同時存在，上一次相同紀錄是在1992年。他也說，過去每年西北太平洋平均生成25至26個颱風，今年截至目前有24個，不算特別多，但確實較集中在秋季，研判可能是今年氣候條件有點不一樣，像是西北太平洋海溫較高等因素，詳細原因還要再進一步研究。

張竣堯表示，明天天氣跟今天類似，東北季風減弱，桃園以北、東北部局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，天氣穩定。下周一東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，東北部山區要留意局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，一路影響到周三清晨，尤其周二、周三基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，中南部山區也有零星降雨。

張竣堯指出，下周三白天東北季風減弱，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。下周四至周六東北季風減弱，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，今晚到明晨普遍為22至24度，明天白天北部及東半部約27至29度、中南部30度以上。下周一北台灣高溫下降為26至28度，其他地區仍有2930度，周二晚上到周三清晨為溫度相對低點，尤其周二整天濕涼，約22至25度，周三白天後逐漸回升為26至29度。至於中南部未來一周還是30度左右，夜晚清晨約22至24度，日夜溫差大。

東北季風 氣象署 銀杏 颱風

延伸閱讀

颱風釀復興千戶停電5天 桃市府拋「防災型微電網」構想

桔梗、萬宜颱風接續生成 與「銀杏」三颱共舞

凱米颱風襲台…嘉義男臉書貼「鱷魚出沒社區」 遭檢起訴吃上官司

「桔梗」颱風生成！最新路徑、對台影響程度曝

相關新聞

桔梗、萬宜颱風接續生成 還有低壓在發展！不排除4颱共存

中央氣象署表示，桔梗颱風跟萬宜颱風今接續生成，對台灣暫無影響，但目前2者中間偏南邊還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起...

2024退休力論壇／「最好在離開前把錢花光」 施昇輝4大建議助善終

「別為了節遺產稅，在生前轉移財產，最好在離開前把錢花光光！」樂活大叔施昇輝今於退休力論壇中分享，自己與朋友間對於遺產的建...

2024退休力論壇／日本掀起「終活運動」 即起練習不留憾

人生最後一哩路，該怎麼走？如何不留下遺憾？自日本掀起一股「終活運動」後，許多人開始檢視自己的過去、現在、未來，希望不留下...

2024退休力論壇／盼翻轉疾病定義 陳亮恭：罹多項慢性病不代表很不健康

隨人類壽命愈來愈長，老人定義必須改變。台北市立關渡醫院（北榮經營）院長陳亮恭說，面對長壽人生，民眾與醫師都必須有全新思維...

雨彈來襲！受東北風影響 3縣市大雨一路下到明晨

中央氣象署表示，受東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，預計持續到明天清晨，提醒民眾注意...

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

中央氣象署表示，明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，僅基隆北海岸、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。