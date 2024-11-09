桔梗、萬宜颱風接續生成 還有低壓在發展！不排除4颱共存

中央氣象署表示，桔梗颱風跟萬宜颱風今接續生成，對台灣暫無影響，但目前2者中間偏南邊還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起來將成為今年第25號颱風天兔，加上先前的銀杏颱風，可能有4個颱風共存的現象，這過去連在7、8月颱風季都較少見。

氣象署預報員張竣堯表示，目前西北太平洋有3個颱風生成，在歷年11月算少見。中度颱風銀杏目前在南海，向西北西轉西南前進，對台灣沒有影響；桔梗颱風目前在鵝鑾鼻東南方1420公里海面，向西移動穿越呂宋島往南海前進，對台灣影響機率低；萬宜颱風在關島東方海面，距離鵝鑾鼻東方4130公里海面，距離台灣遙遠，影響機率低。

張竣堯也說，桔梗颱風跟萬宜颱風中間偏南邊目前還有個低壓，不排除有發展趨勢，若發展起來將成為今年第25號颱風天兔，甚至可能有4個颱風共存的現象，這過去連在7、8月颱風季都較少見。

他指出，過去11月西北太平洋平均有2至3個颱風，現在才11月上旬就已經有3個颱風且同時存在，上一次相同紀錄是在1992年。他也說，過去每年西北太平洋平均生成25至26個颱風，今年截至目前有24個，不算特別多，但確實較集中在秋季，研判可能是今年氣候條件有點不一樣，像是西北太平洋海溫較高等因素，詳細原因還要再進一步研究。

張竣堯表示，明天天氣跟今天類似，東北季風減弱，桃園以北、東北部局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，天氣穩定。下周一東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，東北部山區要留意局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，一路影響到周三清晨，尤其周二、周三基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，中南部山區也有零星降雨。

張竣堯指出，下周三白天東北季風減弱，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。下周四至周六東北季風減弱，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，今晚到明晨普遍為22至24度，明天白天北部及東半部約27至29度、中南部30度以上。下周一北台灣高溫下降為26至28度，其他地區仍有2930度，周二晚上到周三清晨為溫度相對低點，尤其周二整天濕涼，約22至25度，周三白天後逐漸回升為26至29度。至於中南部未來一周還是30度左右，夜晚清晨約22至24度，日夜溫差大。