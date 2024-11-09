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2024退休力論壇／「最好在離開前把錢花光」 施昇輝4大建議助善終

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北即時報導
樂活大叔施昇輝分享自身經驗，他認為，要讓自己善終比較容易，若希望自己的父母、親人好好善終，真的是一項重大挑戰。記者葉信菉／攝影
樂活大叔施昇輝分享自身經驗，他認為，要讓自己善終比較容易，若希望自己的父母、親人好好善終，真的是一項重大挑戰。記者葉信菉／攝影

「別為了節遺產稅，在生前轉移財產，最好在離開前把錢花光光！」樂活大叔施昇輝今於退休力論壇中分享，自己與朋友間對於遺產的建議，千萬別在生前轉移財產，房屋土地不要讓親人持分共有，生前最好預立手寫醫囑並公證，同時生前就得花時間整理個人物品，先保障自己列出界線，才是最好的善終。

施昇輝也分享自己與父母在家中道別，且全程「不送醫院急診」的歷程。他坦承，決定自己善終容易，決定要讓父母善終，事實上非常困難。他的父親去世時高齡91歲，母親88歲，父母生前沒有請外勞，也沒有坐過救護車，這一路走來所面臨的煎熬、自責，沒有經歷過的人可能很難理解。

父母辭世過程，令施昇輝常自我反省、省思

施昇輝的父親在2022年7月突然發燒40度，而當時新冠疫情嚴峻，由於擔心自己的父親一進入醫院急診可能就遭到隔離，甚至連最後一面也見不到，因此決定不送醫院，後來，雖證明不是新冠病毒引起，但由於他父親視力很差，也聽不到，牙齒只剩上排有兩顆牙，只能用鼻胃管喝營養飲品，生活品質並不好，遂決定讓父親在家安養，三天後，他父親便安詳辭世。

施昇輝的母親有貧血問題，在父親去世前，他的母親曾跌倒，後來檢查發現，骨盆摔碎，因已高齡88歲，所以決定不動手術，在這段時間，他的母親疼痛到夜不成眠，無論如何翻身，都會感覺疼痛，也常必須輸血，由於母親病痛纏身，而施輝昇本身也承受很大壓力，導致衝突、爭執不斷。

知道辭世時機點，或可幫助做好準備

直到某一天，他演講完去父母家，那一天，母親把吃進去的食物都吐了出來，也開始陷入意識不清，終於脫離病痛、離開人世。對於這段歷程，施昇輝認為若能事先知道父母離開時日，也許就會減少一些遺憾。

對於斷食善終，施昇輝認為，這種善終方式雖然很有爭議，但可以事先知道親人道別時間點、做好準備，也非一無可取，不過這還是需要許多共識、討論。

父母 遺產

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