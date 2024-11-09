人間國寶廖瓊枝提前慶90大壽 藝文界人士祝賀

「台灣第一苦旦」、歌仔戲國寶藝師廖瓊枝今天提前歡慶90歲大壽生日，詩人向陽、台北市文化局長蔡詩萍等藝文、教育界人士齊聚祝福，讓她感動表示會克服重重難關，平安長壽。

宛若台灣歌仔戲界盛事，為台灣歌仔戲開創系統性教學的廖瓊枝現身國立台灣戲曲專科學校，在學生和粉絲圍繞下歡慶耆壽，現場子弟兵們不僅粉墨登場、上台扮仙，更獻上祝賀大壽桃，在溫馨生日快樂歌聲中，祝福人間國寶身體健康「食百二」。

另外，國藝會董事長林淇瀁（向陽）、北市文化局長蔡詩萍、白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀、廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣、北藝大教授邱坤良、台大戲劇系教授謝筱玫、歌仔戲資深藝師陳剩等藝文教育界人士到場祝賀。

近年廖瓊枝體況較差，被大家的祝福感動得數度表達「很開心」，盼託吉言長壽，能度過重重難關人越來越舒服平安，感謝所有照顧、關心她的人。廖瓊枝兒子廖文庭也再次代母致謝，這麼多年來支持廖瓊枝投注歌仔戲薪傳。

薪傳歌仔戲劇團分享，廖瓊枝是文化部首屆依「台灣文化資產保存法」認證為重要傳統表演藝術保存者的「國寶藝師」。縱使自幼生活環境困苦、身世坎坷，卻始終對歌仔戲有異於常人的熱情。

廖瓊枝常提及歌仔戲讓她飄盪的生活有所依偎，因此一定要為歌仔戲的薪傳奮戰不懈。不曾就學的她努力學寫習認字，要將劇本文字化、讓老戲得以整理記錄以便後輩傳唱。

細數她超過70多年的歌仔戲經歷，不論是外台、內台、電台歌仔戲、電視歌仔戲和精緻歌仔戲，她從未缺席，彷彿像部行走的台灣歌仔戲史。她的人生故事今年也被法國導演尚若白（Jean Robert Thomann）製成紀錄片「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」。