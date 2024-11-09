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2024退休力論壇／盼翻轉疾病定義 陳亮恭：罹多項慢性病不代表很不健康

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市立關渡醫院院長陳亮恭說，面對長壽人生，民眾與醫師都必須有全新思維，醫療衛生進步，讓民眾可「活到罹患三種慢性病」，醫界對於「疾病」的認知與控制目標，也必須與時俱進。記者葉信菉／攝影
台北市立關渡醫院院長陳亮恭說，面對長壽人生，民眾與醫師都必須有全新思維，醫療衛生進步，讓民眾可「活到罹患三種慢性病」，醫界對於「疾病」的認知與控制目標，也必須與時俱進。記者葉信菉／攝影

隨人類壽命愈來愈長，老人定義必須改變。台北市立關渡醫院（北榮經營）院長陳亮恭說，面對長壽人生，民眾與醫師都必須有全新思維，醫療衛生進步，讓民眾可「活到罹患三種慢性病」，醫界對於「疾病」的認知與控制目標，也必須與時俱進。

陳亮恭表示，台灣光復後70年間，民眾平均餘命從50歲上升至逾80歲，「人們一輩子都沒看過這麼多老人」，面對人口長壽、高齡化趨勢，從基本邏輯並必須改變，不能再依既有教科書、政府法規定義。根據日本研究，2007年世代長者，與2017年世代長者，在同樣歲數，走路速度、握力、體能、活動量等指標，明顯成長，「體能衰退的臨界點，已由65歲延後至75歲。」

民眾到75歲之前仍很健康，但人體老化勢必導致慢性病發生機率增加。陳亮恭表示，隨醫療進步，許多疾病有了控制方式，也讓民眾愈來愈長壽，得了一個慢性病不會過世，還能再得第二、第三種慢性病，根據衛福部國健署，65歲以上民眾，同時罹患3項慢性病的比率達51.3%。

「不過，民眾並未認為自己變得健康，台灣長者活得沒信心。」陳亮恭表示，根據調查，台灣長者高達7成擔心自身健康狀況，這與醫界習慣以疾病為民眾貼上標籤有關，但長壽時代，高齡者應習慣「與慢性病共存」，但民眾看待自身健康情況的眼光，不能再用疾病思維來思考，即使罹患多項慢性病，積極控制無法達標時，吃幾顆藥也無妨，不代表自己很不健康。

陳亮恭表示，高齡帶來典範轉移，臨床上應從「關心疾病轉向關心功能」，疾病控制目標不是治癒，而是避免失能、失智；醫院經營者則要從被動等待病人來就醫，轉為主動出擊，走入社區管理民眾健康，避免民眾走入醫院，並導入科技，協助民眾進行健康管理。

健保數據，長者一年就醫次數達30餘次，平均一人身上共四、五十種診斷。陳亮恭表示，運用科技將疾病檢測數據進行整合，轉化為風險評估，並以生成式人工智慧（AI）與民眾互動，才能提供精準健康，例如，整合民眾健檢抽血數據，加上穿戴式裝置數據，可即時通知民眾與主治醫師心肌梗塞發生風險，示警民眾就醫。

陳亮恭表示，自己與團隊已申請國科會計畫補助，將整合民眾問診、文字病例、影像、聲音等，並傳輸至生成式AI與民眾互動，利用公衛模型精準預估風險，近期也將與聯合知識庫合作，利用累積數十年的文字基礎與專家意見，貢獻民眾，提供民眾精準健康建議，日後民眾只要詢問AI「今天早上可以喝咖啡嗎？」這個連醫師都無法回答的問題，AI就能協助回應。

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