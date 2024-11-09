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物價漲影響捐款 婦團籲支持受暴婦女

中央社／ 台北9日電

通膨、物價漲影響民眾捐款意願，現代婦女基金會今天說，今年截至10月底總捐款量較去年同期短少新台幣600多萬元，籲民眾捐款支持機構，幫助受暴婦女及孩子重建安全的家。

現代婦女基金會成立至今37年，每年幫助超過7000個家庭脫離家暴威脅，但受到通膨影響，不僅辦理活動成本大增，大小額捐款也同步銳減。

現代婦女基金會今天發新聞稿指出，今年截至10月底的總捐款量較去年同期短少600多萬，恐影響機構服務提供的穩定性，現正發起「雙十一做公益 捐款贈阿默蛋糕」活動，期盼民眾捐款支持受暴家庭服務，幫助受暴媽媽及孩子重建安全的家。

現代婦女基金會與部落客帕帕珍、柳幼幼的懶洋洋廢媳日記合作，透過插畫深刻描繪出家暴事件，帕帕珍指出，對每個孩子來說家應該是一個溫暖的地方，但長大後才理解，不是每個人的家都能夠成為避風港；而柳幼幼的懶洋洋廢媳日記中也鼓勵大家積少成多，一起將守護的想法傳達出去，就算是1元、10元，都可以成為他人的力量。

現代婦女基金會指出，今年1111購物季加碼推出雙十一做公益活動，呼籲民眾將購物欲望轉為愛心，幫助更多受暴家庭，募款所得將用於家暴個案安全協助、身心療癒、危難救助及預防宣導。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

公益活動 家暴 捐款 現代婦女基金會

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