保存鐵路文資 台鐵明年編列1400萬元調查研究預算

台鐵公司表示，為保存鐵路文化資產及鐵路文物，依據文化部「文化資產保存法」成立企劃處文資科，頒行「鐵路文化保存及活用管理作業要點」，成立「鐵路文化保存及活用小組」定期召開審查會議，明年編列約1400萬元調查研究費預算，辦理「古蹟、歷史建築及聚落群整體活化、開發與再利用研析」及「典藏文物分級委託調查研究計畫」。

台鐵公司指出，截至今年10月，文化資產數量共計99處，其中經政府機關認養計8處、代管5處、無償提供使用計3處、有租約者計22處、公務使用計61處。鐵路文物部份，召開11次「鐵路文化保存及活用小組」審查會議，審定的物件累計2523項，目前皆妥善存放於各單位，並集中登錄於「鐵路文化保存管理資訊系統」進行系統化管理。

台鐵公司表示，99處歷史建物的維護管理及未來的活化再利用，均由各管理單位每年編列預算執行。至於文化資產調研費，去年已由企劃處的調查研究費內部調控支應494萬元，辦理「鐵路文化保存及活用計畫」、「宜蘭線鐵道全線通車百年活動調查研究暨成果展示計畫」、「台鐵職人口述歷史訪談計畫」等案，目前已執行約369萬元。

台鐵公司表示，鐵路文化保存相關的歷史、技術和社會文化遺產，包括保存老式火車、車站建築、鐵路文物及相關的故事和記憶。透過博物館展覽解說、文化講座及走讀活動，不僅能夠讓人們了解過去的交通方式和經濟發展，還能促進旅遊觀光和地方經濟，台鐵第二個大型鐵路文化園區「苗栗火車頭園區」預計今年底開幕營運。