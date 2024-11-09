快訊

雨彈來襲！受東北風影響 3縣市大雨一路下到明晨

不只台積斷供晶片 美要求ASML、日商和3美企交出「大陸客戶清單」

保存鐵路文資 台鐵明年編列1400萬元調查研究預算

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但有重要歷史價值，台鐵將其原地保存、整修。圖／台鐵公司提供
台鐵舊基隆火車站第一、二月台的雕花雨棚雖無文資身分，但有重要歷史價值，台鐵將其原地保存、整修。圖／台鐵公司提供

台鐵公司表示，為保存鐵路文化資產及鐵路文物，依據文化部「文化資產保存法」成立企劃處文資科，頒行「鐵路文化保存及活用管理作業要點」，成立「鐵路文化保存及活用小組」定期召開審查會議，明年編列約1400萬元調查研究費預算，辦理「古蹟、歷史建築及聚落群整體活化、開發與再利用研析」及「典藏文物分級委託調查研究計畫」。

台鐵公司指出，截至今年10月，文化資產數量共計99處，其中經政府機關認養計8處、代管5處、無償提供使用計3處、有租約者計22處、公務使用計61處。鐵路文物部份，召開11次「鐵路文化保存及活用小組」審查會議，審定的物件累計2523項，目前皆妥善存放於各單位，並集中登錄於「鐵路文化保存管理資訊系統」進行系統化管理。

台鐵公司表示，99處歷史建物的維護管理及未來的活化再利用，均由各管理單位每年編列預算執行。至於文化資產調研費，去年已由企劃處的調查研究費內部調控支應494萬元，辦理「鐵路文化保存及活用計畫」、「宜蘭線鐵道全線通車百年活動調查研究暨成果展示計畫」、「台鐵職人口述歷史訪談計畫」等案，目前已執行約369萬元。

台鐵公司表示，鐵路文化保存相關的歷史、技術和社會文化遺產，包括保存老式火車、車站建築、鐵路文物及相關的故事和記憶。透過博物館展覽解說、文化講座及走讀活動，不僅能夠讓人們了解過去的交通方式和經濟發展，還能促進旅遊觀光和地方經濟，台鐵第二個大型鐵路文化園區「苗栗火車頭園區」預計今年底開幕營運。

台鐵 文化資產 文物

延伸閱讀

疫後首年航空、鐵路轉虧為盈 僅1運輸業持續虧損

宜蘭鐵路高架案 縣府：有能力每年編2億還中央

宜蘭鐵路高架「中央已給很好條件」 議員促縣府快點頭

廣角鏡／合安鐵路跨包公大道特大橋合龍

相關新聞

桔梗、萬宜颱風接續生成 與「銀杏」三颱共舞

熱帶性低氣壓TD-27、TD-28今陸續生成，中央氣象署表示，TD-27在下午2點生成第23號「桔梗」颱風，未來將朝呂宋...

2024退休力論壇／不如打點滴？徐昊平：長輩克服質疑打電競

玩電動不再是年輕人專利，弘道老人基金會舉辦長者電競比賽，並培訓年齡平均逾60、合計逾千歲的「不老戰隊」。基金會高齡友善推...

2024退休力論壇／IKEA李佳潔：每家公司都該有高年級實習生

台灣高齡化、少子化嚴重，正面臨嚴重的缺工問題，勞動力拉警報。企業該如何因應人口結構的改變？IKEA台灣人才與文化總監李佳...

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

中央氣象署表示，明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，僅基隆北海岸、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及...

保存鐵路文資 台鐵明年編列1400萬元調查研究預算

台鐵公司表示，為保存鐵路文化資產及鐵路文物，依據文化部「文化資產保存法」成立企劃處文資科，頒行「鐵路文化保存及活用管理作...

2024退休力論壇／蔡宏斌：預立醫療決定不是賣身契

台灣擁有亞洲第一步善終專法「病人自主權利法」，不過不少民眾對於如何善終，仍存在疑慮。器捐病主中心執行長蔡宏斌說，許多民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。