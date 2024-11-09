2024退休力論壇／無電梯困家中 北市補助老公寓設電梯

台北市不少無電梯公寓，導致長者進出困難，被迫困在家中的案例屢見不鮮。台北市政府都更處更新工程科科長陳俊全在2024退休力論壇中表示，自民國95年，台北市就有增設電梯補助，如果傳統公寓位於一般地區，每座電梯補助金額以300萬為上限，可佔總工程經費50%或60%，若位於策略地區，每座電梯補助金額則以480萬為上限，最高可占補助總工程經費80%。

目前台北市增設電梯補助申請資格為屋齡達20年以上傳統公寓，這棟公寓的所有權人也不能只有單人一位，且必須取得增設電梯相關建築許可，棟數至少一棟，為無電梯合法集合住宅，也不可是高級住宅。只要有管委會或所有住戶推出一位管理負責人，即可提出申請。

陳俊全補充，根據相關規定，增設電梯補助額度以不超過核准總工程經費50%為原則，但如果為了配合增設電梯興建，需拆除法定空地上建物，且必須修繕、進行整體美化，補助經費就可以提升至總工程經費60%。

在傳統、老舊公寓住戶考慮是否要增設電梯，也要留意一下有沒有足夠空間，若大門口非常靠近水溝，或大馬路，可能就不太適合。

陳俊全表示，當確定空間條件可加裝電梯，接下來就要召集住戶共同討論，針對電梯加設位置、補助申請方式、費用分攤等事項進行討論，並達成共識，接著就要收取分攤費用、委任專業者。在委任專業者後，便可由委任專業者申請執照，此時，即可向台北市都市更新處申請「電梯簡易補助」。

在104年，台北市以流程簡化、免都更程序，搭配快速審查，鼓勵住在老舊建築物的市民提出「增設電梯補助」申請。不過，陳俊全直言，在推動過程中，常有一樓住戶因用不到電梯或需打掉部分牆壁而興趣缺缺，或因基地無增建空間等而困難重重。有時，一樓住戶以設車庫、陽台外推等方式占用空間，或者像電梯電費、管理費的分攤，也都容易造成住戶意見分歧。

陳俊全表示，許多住在傳統、老舊公寓的年長者很需要坐電梯上下樓，希望民眾多提出申請，只要有足夠法定空間、有意願，便可諮詢台北市都市更新處，該處的協力服務團隊中，也有建築師可幫忙，期待民眾多加運用，年長者進出有電梯，行動也可以更方便、更自由。