醫界盼公務預算補健保 聯合報「醫起走巴」獲醫療報導獎

醫師公會全國聯合會今舉辦醫師節慶祝大會暨頒獎典禮。醫師背景的賴清德總統指出，希望透過與醫界合作改善國人不健康餘命，同時改善醫事人員的醫療工作條件。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，向政府喊話公務預算撥補健保，也表達對資深醫師薪火相傳，以及對媒體醫療報導的感謝，盼促進醫病關係和諧。

醫師公會全聯會也頒發「行醫滿75年資深醫師」、「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，以及「醫療報導獎」。聯合報與元氣網推出「醫起走巴-瑞美奶奶的3份禮物」影音報導，獲在醫療報導獎新媒體類佳作。

賴清德上任後成立健康台灣推動委員會，並邀請多位醫界領袖做為代表。賴清德說，健康台灣最重要的就是要減少國人的不健康餘命，也希望藉由癌症的早期篩檢、治療，降低癌症死亡率。同時也要改善醫療工作者勞動條件，特別是部分科別難以召募新人，希望政府挹注經費的同時，醫療院所負責人也要適度幫醫事人員及行政人員調薪。

健保點值一直是醫界關注焦點，周慶明表示，目前來看台北區健保點值已經低到剩下每一點僅有0.83元，呼籲政府可以比照去年點值撥補的做法，挹注健保基金200億元，穩定醫療量能。

日前電價上漲消息發布時，醫院電價列入調漲14%的業別，而菸草製造業僅調升7%，後續經濟部發布修正方案，取消菸草製造業電價漲幅減半的優惠，並且考量醫療與民生相關全數凍漲。周慶明感謝政府及時回應醫院訴求，凍漲醫院電價，讓醫院永續經營。

衛福部長邱泰源宣示，要加強推動分級醫療，將加強急重症給付，他向現場立法委員王正旭、王育敏等人喊話，支持衛福部預算。