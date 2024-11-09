2024退休力論壇／山域嚮導：熟齡登山前得先「停看聽」

登山是極佳的有氧運動，許多熟齡族群都喜愛徜徉在山林步道，吸收負離子及芬多精。資深專業山域嚮導阿布分享，日本已經將森林浴列為「預防性健康照護」的一環，能紓解壓力、增強免疫力。熟齡輕旅行正夯，尤其是登山行程，在負重行進的過程中，可重新審視自己的人生。

阿布提到，許多人認為爬山對老年人來說太危險，但他曾協助許多6、70歲的長輩登上玉山，甚至挑戰海外的非洲吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，圓了一生的夢想。年齡並不是登山的阻礙，但是要遵守「停看聽」原則，詳細評估安全狀況，千萬別說走就走。

阿布分享，登山守則第一條「停」，務必先了解自己的身體，除了控制慢性疾病，也要請醫師評估是否適合，並針對個人狀況給予適當藥物預防高山症。再來，要「看」清楚登山路線的詳細資訊，並進行環境風險評估。登山前要慎選合法業者，過程中要「聽」從專業指導，維護自身安全，降低意外發生。

除了「停看聽」原則，熟齡爬山還要訓練心肺耐力、核心肌群，讓雙腿有足夠的肌耐力，幫助走得更久更遠。阿布提到，全身最大的新陳代謝組織是肌肉，尤其下半身占整體肌肉量60至70%，老化先從下半身開始，如果什麼都不做，肌肉量只會愈來愈少，增加罹患肌少症、衰弱症的風險。

鍛鍊下半身肌肉的好處多，包括預防骨質疏鬆、消除脂肪、促進血液循環、延緩腦部退化等。日常可透過弓步蹲與深蹲鍛鍊各大肌群，練好腿力也能減緩關節負擔，穩定行走「防跌」。阿布強調，肌肉的增長不受年齡限制，不論幾歲都要動起來；若平常沒有登山習慣，良好體能是戶外活動的基礎，先從郊山等級開始，勿越級打怪。