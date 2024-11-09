高鐵延屏東路線核定前 專家學者12日實地考察

高鐵延屏東路線究竟是採左營案還是高雄案，交通部定調年底前宣布。12日台灣軌道工程學會將邀學者專家實地走一遭，並意見交流。

軌道工程學會舉辦「高鐵延伸屏東計畫技術參訪」，12日安排學者專家到高雄，了解高鐵延屏東左營案會遭遇的過軌問題，並到高雄車站U-1轉換層，實地了解高鐵延屏東進入南高雄設置車站的預留空間，並在台鐵高雄車站會議室意見交流，討論若採高雄案，將使用國內鐵道首次運用的潛盾工法。

中山大學也預計15日舉辦「城市發展與交通運輸論壇：從城市發展看高鐵南延的高雄方案」。

鐵道局將在月底前，到高雄舉辦高鐵延屏東路線方案說明會，解答左營案面臨的實務困難，與高雄案民眾擔心道路開挖及交通不便問題。

高鐵延屏東路線原本有4個方案納入評估，交通部於108年9月27日宣布採左營案，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣，於屏東市台糖六塊厝農場設站，全長約17.5公里。

行政院於109年12月10日核定左營案可行性研究，同意辦理綜合規劃，環境部於111年3月30日決議左營案進入第2階段環境影響評估，但因路線經過石化廠區，引起地方對安全隱憂的爭議，行政院於112年1月同意經石化廠區路段改與高屏二快共用路廊。

鐵道局長楊正君對外表示，左營案修正與高屏二快共用路廊後，路線結構上有很大的改變，也就是列車從左營車站出來時，要立即往東右轉進入左營基地，將會與基地內的非營運路線產生過軌問題，因地形與結構限制，列車也無法以立體方式穿越基地，且路線長度不足以鋪設讓列車進出基地的足夠安全空間。

楊正君說，鐵道局洽詢日本原廠相關技術問題，日本原廠認為平面過軌在系統上是一重大的弱點，會造成未來營運系統的不穩定性。

鐵道局發現，左營案會讓高鐵直接穿過左營基地，不但技術上有穿衣改衣的難度，基地內列車安全管制及未來營運風險都升高，決定重新研究高雄案。