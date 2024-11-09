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2024退休力論壇／失智絕對能預防 最佳健腦法靠「玩遊戲」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
失智・時空記憶的旅人利用國字辨識、彩色方塊進行認知訓練，並提供失智症疾病識能。記者葉信菉／攝影
失智・時空記憶的旅人利用國字辨識、彩色方塊進行認知訓練，並提供失智症疾病識能。記者葉信菉／攝影

40歲之後，身體的肌肉開始流失，並隨著年齡增長而加速，中高齡長者最怕「肌少症」，如果走路遲緩、握力不足，容易增加跌倒風險。聯合報系「2024退休力論壇暨博覽會」在現場設置肌力大挑戰攤位，利用白蘿蔔進行肌力測試，排隊人潮眾多，挑戰30秒內完成20個手臂拱舉。

在體適能老師見證下，只要完成「舉蘿蔔」，就可直接帶回家；不少長輩以為任務簡單，沒想到做起來相當吃力。這狀況跟日常提不動菜籃或購物袋一樣，民眾在家也可以自我觀察，是否有行走不穩、打不開瓶罐、坐臥站起來需要用手支撐等情形，注意肌力下降警訊。

參與者也樂於體驗失智健腦遊戲，從簡單的國字辨識、彩色方塊，進行認知訓練及刺激大腦循環。失智・時空記憶的旅人利用圖卡分類，兼具益智、訓練記憶力的功能，教民眾評估是不是有失智症的前兆，並提供失智症疾病識能，打破大眾對於非正常老化的迷思與歧視。

全齡樂遊藝站主任林志倫表示，預防失智不僅是口號，民眾要力行「多動腦」，藉由健康促進、認知訓練延緩大腦退化。最好的方式就是「玩遊戲」，融合注意力、記憶、數學、語言等多元面相，可以幫助高年級生健腦，避免失智或是延緩認知衰退的進程。

現場還有的生活、保養攤位，老年人的養生保健首重蛋白質加膳食纖維；優質蛋白質能預防肌少症、膳食纖維可促進腸道蠕動。從長輩「進食」的狀況也能觀察是否有牙口不好、咀嚼功能變差的問題，及早透過口腔訓練來改善吞嚥障礙。

現場展攤還包含理財、善終諮詢等主題，只要玩些小遊戲或拍照上網打卡，就可以拿到精美小禮物，民眾大呼樂齡的議題可以這麼有趣。

40歲之後，身體的肌肉開始流失，並隨著年齡增長而加速。記者葉信菉／攝影
40歲之後，身體的肌肉開始流失，並隨著年齡增長而加速。記者葉信菉／攝影

中高齡 失智症 退休 長輩

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