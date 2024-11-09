2024退休力論壇／如何投資不虧錢？ RFA給你滿滿理財力

「我以前都沒有概念，只聽理專推薦，結果虧了一大筆錢…」在聯合報2024退休力論壇暨博覽會中「中華民國退休基金協會」所設的RFA退休理財諮詢顧問攤位，65歲劉小姐在諮詢服務後表示，經過RFA退休理財諮詢顧問說明，她對於退休理財規畫終於有了些概念，之後面對眾多紛雜資訊或理專推銷，較能了解做決定時該如何評估。

中華民國退休基金協會秘書長姜漢中觀察到，在現場，不少參與論壇的XYZ世代來預約諮詢，多數希望讓自己的退休金持續增加，所以詢問方向以投資、理財產品規劃為主，但也有少數民眾詢問有關清償債務、債務管理議題，而這部分相對比較複雜、敏感，因此顧問也花了不少時間釐清、給予中肯建議。

理財觀念要正確，退休金才不會愈虧愈多

姜漢中建議，想做好退休理財規劃，一定要有正確的理財觀念，才不會越虧越多、退休金不增反減。此外，退休理財規劃也要趁早開始，並採用「定期定額」，當採用定期定額方式進行投資，才不會因追高殺低而造成財產縮水，投入成本也才會下降，當市場趨勢逐步上揚，便可以順勢分享、參與市場獲利。

在博覽會現場，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心與雙和醫院也一同設置「善終三法大挑戰」攤位，雙和醫院沈社工指出，不少民眾分享說，過去雖然聽過「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」、「預立醫療決定書」等，但因為行程太滿、太忙，都沒時間好好了解，也沒時間靜下心來簽署意願書，來參加這次活動，剛好有機會完成這樣的心願，感覺非常值得。

現場民眾熱情參與，收穫滿滿