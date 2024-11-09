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2024退休力論壇／不如打點滴？徐昊平：長輩克服質疑打電競

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
弘道老人基金會高齡友善推廣組長徐昊平說，雖曾遭遇各界「打電競不如打點滴」的質疑，但參與電競戰隊的長輩都是動了真格，以贏得比賽為目標練習。記者葉信菉／攝影
弘道老人基金會高齡友善推廣組長徐昊平說，雖曾遭遇各界「打電競不如打點滴」的質疑，但參與電競戰隊的長輩都是動了真格，以贏得比賽為目標練習。記者葉信菉／攝影

玩電動不再是年輕人專利，弘道老人基金會舉辦長者電競比賽，並培訓年齡平均逾60、合計逾千歲的「不老戰隊」。基金會高齡友善推廣組長徐昊平說，雖曾遭遇各界「打電競不如打點滴」的質疑，但參與電競戰隊的長輩都是動了真格，有長輩雖說志在參加，實際上以贏得比賽為目標練習，從下午6時練習到凌晨2時，工作人員致電提醒才下線休息。

聯合報系今天舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，徐昊平提到，弘道老人基金會3年前不畏疫情威脅，舉辦首場不老電競賽事，從67位報名長者中，挑出28位不老電競選手，外界人士聞訊，提出各種質疑，有年輕電競選手說「老人反應慢，不想跟他們打」，還有人認為比起打電競，高齡者還不入去打點滴，可見社會對長者學習新事物，仍不友善。

「許多長輩玩得比年輕人瘋狂。」徐昊平表示，一位66歲女士報名電競比賽時，連電腦如何開機都不會，激起學習慾望後，不僅追著教練學習，還要求女兒「課後輔導」，女兒則考量母親視力不佳，改造鍵盤、放大電競常用按鈕，順利完賽後，該名女士還重新考上機車駕照，加入不老騎士團，完成環島夢想。

另一名高齡女士之所以報名電競，源自於與兒子的一次爭吵。徐昊平表示，該名女士某日煮完飯菜，呼喚兒子出來吃飯，對方卻說還在打電競，女士盛怒之下與兒子大吵一架，關係撕裂一直無法修補，為了給兒子驚喜，她報名電競比賽，成為不老電競選手，與兒子關係和好，兒子還傳授她電競秘訣，並贈送電競滑鼠。

不老電競比賽結束後，許多參賽者持續熱衷於電競領域。徐昊平分享，一位大哥在比賽結束後，不但曾赴南韓電競學校交流，還自發性架設網站、組成社群，邀請55歲以上民眾參加時下流行的「英雄聯盟（LOL）」賽事，目前已有57人加入，這些高齡者在練習電競之餘，還會利用線上語音軟體關心近況，話題從健康、旅遊到理財。

徐昊平表示，從舉辦電競賽事、訓練過程可見，長輩也可以認真好學、積極向上，不少參賽者在輸掉比賽後，更燃起滿腔熱血，積極練習希望突破；透過電競賽事，也能開啟世代對話，並讓長輩開拓視野、結交朋友，增強社會連結。

退休 長輩

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