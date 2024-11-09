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2024退休力論壇／IKEA李佳潔：每家公司都該有高年級實習生

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
IKEA台灣人才與文化總監李佳潔表示，中高齡族群在職場的角色愈來愈重要，具有豐富工作經驗、專業知識、人生歷練等優勢。記者葉信菉／攝影
IKEA台灣人才與文化總監李佳潔表示，中高齡族群在職場的角色愈來愈重要，具有豐富工作經驗、專業知識、人生歷練等優勢。記者葉信菉／攝影

台灣高齡化、少子化嚴重，正面臨嚴重的缺工問題，勞動力拉警報。企業該如何因應人口結構的改變？IKEA台灣人才與文化總監李佳潔表示，中高齡族群職場的角色愈來愈重要，具有豐富工作經驗、專業知識、人生歷練等優勢，XYZ三代同堂，青銀共融可彼此學習成長。

聯合報系「2024退休力論壇暨博覽會」今天舉行，李佳潔以「人生3.0，我們是最驕傲的高年級實習生」進行主題演講，她表示，集團內部早於2018年即觀察到中高齡就業的趨勢及需求，新冠疫情解封後，大環境缺工情況更嚴重，尤其是餐飲業、服務業、零售業、觀光業等，中高齡再就業能解決部分問題，包括補足人力、培育更多年輕人加入，避免人才斷層窘境。

以鄰近的日本為例，早在幾年前就已經推動高齡持續就業，企業僱用70歲以上長者，65歲以上高齡勞動參與率達到25.7%，台灣老年人口勞參率卻不到10%。李佳潔認為，日本透過政策提高老年人就業，台灣的企業主也應該以「平等、多元、包容」精神打造職場友善，擁抱不同世代的族群。

從勞動力的角度來看，中高齡族群對企業來說，是很大的人才機會點，且是不可小覷的勞動力來源。返回職場貢獻他們的技能及經驗，不僅能為企業缺工潮注入新活水，也能讓中高齡族群重新到工作意義、人生價值，開啟人生3.0，找到退休後的重新定位。

長輩回到職場可能回到不一樣的位置，真的是「高年級實習生」，但有些人並不是因為經濟壓力，而是希望維持社會連結，增加生活滿足感。李佳潔強調，企業要進行「職務再設計」協助他們因應職場的變化，盤點適合的工作內容，簡化工作步驟、流程調整，讓中高齡就業者更容易上手。

「年齡不代表一切，持續學習的心態非常重要」，李佳潔鼓勵大眾，退休後想要過什麼樣的生活，應該及早立定「以終為始」的人生道路，找到值得投入完成的目標，活出自在快樂的第三人生；長輩把自己照顧好，就是給家人最好的禮物。

企業要進行「職務再設計」協助中高齡就業者因應職場的變化，讓他們更容易上手工作內容。記者葉信菉／攝影
企業要進行「職務再設計」協助中高齡就業者因應職場的變化，讓他們更容易上手工作內容。記者葉信菉／攝影

中高齡族群 人生 職場 退休

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