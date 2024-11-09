石崇良曝補充保費3方向調整 各費率獨立、與健保脫鉤

明年度健保總額雖尚未拍板，預估即將突破9000億元，並且要達到明年中點值保障0.95元的目標。健保署長石崇良表示，健保財務結構必須思考是否要擴大費基，否則隨著發展，健保財源不足以支應，恐怕只剩下調漲保費一條路。借下來研擬修法改善補充保費，擴大財務收入。

健保費率目前為5.17%，並且健保法規定，健保費率收取上限為6%。石崇良表示，健保開辦近30年來，費率調高次數僅有2次。他笑稱，「我接任署長第一件事就在思考，到底怎麼做到的」。

我國目前保費收入75%是來自一般保費收入、補充保費約跟政府負擔各約1成、補充財源占2%、公務預算占3%。石崇良說，應該思考健保財務結構是否應該調整、改變收入結構，讓健保財務的餅做得更大；否則只剩下調整費率一條路，並且為達財務平衡，費率恐怕將突破6%。

補充保費費率為2.11%，並分為6項，高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入；補充保費費率連動一般保費費率，變動幅度必須一致，並且6個項目費率統一。

石崇良說，研擬將補充保費費率與一般保費費率脫鉤，並且6項補充保費費率獨立、個別訂定，將勞力付出、資本利得的項目分開。第三，希望研討加入其他補充保費來源。此外，收入部分也思考是否新增其他收入，例如政府負擔比例提高等。

另外，石崇良表示，暨今年委託國衛院討論商保協同健保，打造第二層健保外；明年規畫是探討總額制度，並預計在後年調整總額制度。

明年度健保總額尚未拍板，若以高推估計算，明年度總額將高達9286億元，比起今年增加531億元，成長率達6.06%。石崇良表示，不只是健保總額，另有公務預算支應原本總額項目111億元，癌症新藥專款增加50億元，以及罕藥專款新增20億元。整體公務預算也增加181億元，合計實質成長率達到8.13%。

石崇良說，健保同樣在支出面檢討。集中性醫療項目跟總額脫鉤處理，例如偏遠地區的燈塔型醫院制度，以金門醫院為例，台北區點值下降時，並不會受到排擠。再者，檢討醫療支付標準，會依據提供的價值跟成本，提升不同科別的公平性。