明年成人健檢補助擬翻倍 邱泰源：2重點也有望擴大

健康檢查擬擴大範圍、年齡。衛福部長邱泰源今表示，成人健檢可以早期發現高血壓、高血糖等慢性病，證明預防醫學有其必要，補助金額研擬明年增加一倍，國健署正在精算中，希望增加檢查項目，同時下修年齡，但都需要經過專家會議，畢竟經費要用在刀口上；至於明年健保總額，應會朝高推估方向走。

邱泰源今天出席「臺灣聯合醫學會學術演講會暨台灣醫學會第117總會開幕典禮」，在致詞時提到，健檢很多時候都是收支打平的，但又能藉此早期發現高血壓、高血糖等慢性病，明年可能會將補助金額「Double」，因為預防醫學是有其必要的。

為維護中老年人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，衛福部國健署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查，包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等。

現行成人健檢，原則每案補助520元，若符合BC肝篩檢資格者，另補助每案200元，邱泰源表示，行政院核定了比較多預算，所以國健署正在精算中，希望能做更多項目，因為成人健檢幾十年了，一直都沒有增加給付，明年預計會增加不少。

針對健檢年齡下修，邱泰源指出，要做的項目很多，每個項目都有相關經費，但年齡下修的部分的確有在研議，但所有的事情一定要經過專家會議，藉由實證才能確認效率，畢竟經費要用在刀口上。

另外，行政院核定明年健保總額，高推估為5.5%，低推估為3.521%，明年健保總額將達9112億至9286億元，首度突破9000億元，但醫院及西醫基層總額兩部門，整體總額未獲共識，最終以付費者代表方案成長率4.605%、9207.5億元，醫界代表方案成長率5.171%、9257.3億元兩案併陳交由衛福部長拍板。

邱泰源說，今年核定的總額成長率5.5%，算是有史以來最高，現在在做最後決策，應會朝高推估方向進行，希望核定的每個項目都是對人民有幫助的，當然會經過團隊討論，某項預算對人民的健康幫助在哪、對整個健康台灣的幫助在哪，如果有好的效果，政府一定會盡量支持。

針對醫界團體提出，保障健保點值1點0.95元，邱泰源說，「我們一直在努力，最重要是健保資源大家要珍惜，」會把人民健康把在第一位，把人民健康照顧好，政府一直在努力。

針對中國大陸大舉搶台灣護理人才，邱表示，政府有在努力改善台灣醫療工作環境及待遇，更重要的是，台灣醫務工作者，都有對人民健康照顧的責任跟情懷，「相信我們優秀的醫護人員，還是會在台灣照顧台灣人民健康」。