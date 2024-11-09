快訊

私大要求教師煮飯送餐 「評鑑魔戒」恐釀學術逆向淘汰

民進黨提前初選成定局 重點鎖定收復新北、宜蘭、竹市

好懶得運動又想提高代謝能力？營養師用兩大觀念半年鏟肉36公斤

明年成人健檢補助擬翻倍 邱泰源：2重點也有望擴大

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源今表示，成人健檢可以早期發現高血壓、高血糖等慢性病，證明預防醫學有其必要，補助金額研擬明年增加一倍，國健署正在精算中，希望增加檢查項目，同時下修年齡，但都需要經過專家會議，畢竟經費要用在刀口上。記者賴昀岫／攝影
衛福部長邱泰源今表示，成人健檢可以早期發現高血壓、高血糖等慢性病，證明預防醫學有其必要，補助金額研擬明年增加一倍，國健署正在精算中，希望增加檢查項目，同時下修年齡，但都需要經過專家會議，畢竟經費要用在刀口上。記者賴昀岫／攝影

健康檢查擬擴大範圍、年齡。衛福部長邱泰源今表示，成人健檢可以早期發現高血壓、高血糖等慢性病，證明預防醫學有其必要，補助金額研擬明年增加一倍，國健署正在精算中，希望增加檢查項目，同時下修年齡，但都需要經過專家會議，畢竟經費要用在刀口上；至於明年健保總額，應會朝高推估方向走。  

邱泰源今天出席「臺灣聯合醫學會學術演講會暨台灣醫學會第117總會開幕典禮」，在致詞時提到，健檢很多時候都是收支打平的，但又能藉此早期發現高血壓、高血糖等慢性病，明年可能會將補助金額「Double」，因為預防醫學是有其必要的。

為維護中老年人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，衛福部國健署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查，包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等。

現行成人健檢，原則每案補助520元，若符合BC肝篩檢資格者，另補助每案200元，邱泰源表示，行政院核定了比較多預算，所以國健署正在精算中，希望能做更多項目，因為成人健檢幾十年了，一直都沒有增加給付，明年預計會增加不少。

針對健檢年齡下修，邱泰源指出，要做的項目很多，每個項目都有相關經費，但年齡下修的部分的確有在研議，但所有的事情一定要經過專家會議，藉由實證才能確認效率，畢竟經費要用在刀口上。

另外，行政院核定明年健保總額，高推估為5.5%，低推估為3.521%，明年健保總額將達9112億至9286億元，首度突破9000億元，但醫院及西醫基層總額兩部門，整體總額未獲共識，最終以付費者代表方案成長率4.605%、9207.5億元，醫界代表方案成長率5.171%、9257.3億元兩案併陳交由衛福部長拍板。

邱泰源說，今年核定的總額成長率5.5%，算是有史以來最高，現在在做最後決策，應會朝高推估方向進行，希望核定的每個項目都是對人民有幫助的，當然會經過團隊討論，某項預算對人民的健康幫助在哪、對整個健康台灣的幫助在哪，如果有好的效果，政府一定會盡量支持。

針對醫界團體提出，保障健保點值1點0.95元，邱泰源說，「我們一直在努力，最重要是健保資源大家要珍惜，」會把人民健康把在第一位，把人民健康照顧好，政府一直在努力。

針對中國大陸大舉搶台灣護理人才，邱表示，政府有在努力改善台灣醫療工作環境及待遇，更重要的是，台灣醫務工作者，都有對人民健康照顧的責任跟情懷，「相信我們優秀的醫護人員，還是會在台灣照顧台灣人民健康」。

健保總額 健檢 邱泰源

延伸閱讀

公布波波醫師學經歷？ 衛福部長回應了

桃園強擄未遂案遭點名未回應 衛福部長邱泰源：避免汙名化

影／代孕費百萬起跳？邱泰源：數目「沒有這回事」

代理孕母無償 但必要費用需百萬 邱泰源：費用還要審議

相關新聞

石崇良曝補充保費3方向調整 各費率獨立、與健保脫鉤

明年度健保總額雖尚未拍板，預估即將突破9000億元，並且要達到明年中點值保障0.95元的目標。健保署長石崇良表示，健保財...

明年成人健檢補助擬翻倍 邱泰源：2重點也有望擴大

健康檢查擬擴大範圍、年齡。衛福部長邱泰源今表示，成人健檢可以早期發現高血壓、高血糖等慢性病，證明預防醫學有其必要，補助金...

將3颱共存？ 桔梗、萬宜24小時內有機會生成 粉專曝侵台機率

目前太平洋地區有中度颱風銀杏和2個熱帶性低氣壓TD-27和TD-28，中央氣象署上午表示，TD-28偏南邊不排除還有另一...

公布波波醫師學經歷？ 衛福部長回應了

一名劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮鏡手術，不慎刺穿子宮導致患者死亡，醫師後和家屬以1050萬元達成和解，該醫師被起底，...

整合照顧成長照3.0重點 陳時中：出院準備目標「-1天」

明年即將邁入超高齡社會，整合照顧成政策發展重點。行政院政務委員陳時中表示，未來長照3.0中整合是最重要的，特別是出院準備...

陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳 今執行殘油抽除前置作業

針對野柳視察擱淺於野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」。交通部次長林國顯指示航港局持續密切督促船東、P&I保險公司及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。