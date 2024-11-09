Animage雜誌和吉卜力展 2025年1月登台北

日本吉卜力工作室聞名世界，「Animage雜誌和吉卜力展」2025年1月將於台北展開海外首展，揭開創立工作室契機源自雜誌特輯，也將回顧「風之谷」登上大銀幕歷程。

「Animage雜誌和吉卜力展」自2021年開始在日本巡迴，由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館擔任企劃協力，展覽以德間書店出版的Animage雜誌為媒介，將展出Animage前總編輯鈴木敏夫任內操刀雜誌篇幅、手稿畫、角色場景設定資料、立體模型等。

值得一看的是Animage的1981年8月號特輯「宮﨑駿冒險與浪漫的世界」，鈴木敏夫曾說：「如果沒有這個特輯的話，現在的吉卜力就不存在了！」而展覽也深入鈴木敏夫發掘高畑勲和宮﨑駿的關鍵時刻，並從宮﨑駿作品走入其精彩的製作生涯，回顧他首次擔綱電視動畫與電影導演的經歷。

聯合數位文創透過新聞稿表示，Animage在1978年創刊，是日本首本正式發行的商業動漫雜誌，至今已超過45年歷史，致力深入介紹作品的幕後創作故事和業界動態，不僅催生吉卜力工作室，Animage也一直扮演粉絲和創作者之間的重要橋樑，為日本動漫發展留下了豐厚且寶貴的紀錄。

展覽將依時序從創刊號起，透過大量雜誌篇幅回顧曾全力支持的熱門電視動畫，包括對後世動漫創作影響甚鉅的「巨型機器人」與「魔法少女」主題作品，如「宇宙戰艦大和號」、「機動戰士鋼彈」和「魔法小天使」等，展出手稿、插畫、宣傳海報，還有微縮的模型擬真場景。

展品亮點包含「風之谷」創造歷程，將一探作品如何從原創漫畫、電影企劃、試播短片，發展為最終長達117分鐘的動畫長片，細數監製高畑勲、導演宮﨑駿、時任Animage主編鈴木敏夫攜手共創的幕後故事。

「Animage雜誌和吉卜力展」2025年1月8日至4月6日將於台北華山1914文創園區展出。