快訊

你喝的是細菌特調水？水壺別只用水洗，4清潔秘訣學起來

中職／平野惠一感受百萬象迷「叭叭叭」 球迷舉牌「不無助」

北捷高中生遇揮刀女「第一時間抓她手」不讓再攻擊其他人

Animage雜誌和吉卜力展 2025年1月登台北

中央社／ 台北9日電

日本吉卜力工作室聞名世界，「Animage雜誌和吉卜力展」2025年1月將於台北展開海外首展，揭開創立工作室契機源自雜誌特輯，也將回顧「風之谷」登上大銀幕歷程。

「Animage雜誌和吉卜力展」自2021年開始在日本巡迴，由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館擔任企劃協力，展覽以德間書店出版的Animage雜誌為媒介，將展出Animage前總編輯鈴木敏夫任內操刀雜誌篇幅、手稿畫、角色場景設定資料、立體模型等。

值得一看的是Animage的1981年8月號特輯「宮﨑駿冒險與浪漫的世界」，鈴木敏夫曾說：「如果沒有這個特輯的話，現在的吉卜力就不存在了！」而展覽也深入鈴木敏夫發掘高畑勲和宮﨑駿的關鍵時刻，並從宮﨑駿作品走入其精彩的製作生涯，回顧他首次擔綱電視動畫與電影導演的經歷。

聯合數位文創透過新聞稿表示，Animage在1978年創刊，是日本首本正式發行的商業動漫雜誌，至今已超過45年歷史，致力深入介紹作品的幕後創作故事和業界動態，不僅催生吉卜力工作室，Animage也一直扮演粉絲和創作者之間的重要橋樑，為日本動漫發展留下了豐厚且寶貴的紀錄。

展覽將依時序從創刊號起，透過大量雜誌篇幅回顧曾全力支持的熱門電視動畫，包括對後世動漫創作影響甚鉅的「巨型機器人」與「魔法少女」主題作品，如「宇宙戰艦大和號」、「機動戰士鋼彈」和「魔法小天使」等，展出手稿、插畫、宣傳海報，還有微縮的模型擬真場景。

展品亮點包含「風之谷」創造歷程，將一探作品如何從原創漫畫、電影企劃、試播短片，發展為最終長達117分鐘的動畫長片，細數監製高畑勲、導演宮﨑駿、時任Animage主編鈴木敏夫攜手共創的幕後故事。

「Animage雜誌和吉卜力展」2025年1月8日至4月6日將於台北華山1914文創園區展出。

吉卜力 宮﨑駿

延伸閱讀

揭開吉卜力誕生的秘密《Animage雜誌和吉卜力展》11月14日開賣

走鐘獎動畫獎爆爭議！網酸「木棉花也可拿宮崎駿屠殺」 呱吉親回應

一起來回憶宮崎駿！風動室內樂團2025巡演《無限》：宮崎駿動畫音樂經典再現

宮﨑駿親解「蒼鷺與少年」秘辛！巔峰大作暗藏巧思

相關新聞

石崇良曝補充保費3項調整 各費率獨立、與一般保費脫鉤

明年度健保總額雖尚未拍板，預估即將突破9000億元，並且要達到明年中點值保障0.95元的目標。健保署長石崇良表示，健保財...

明年成人健檢補助擬翻倍 邱泰源：2重點也有望擴大

健康檢查擬擴大範圍、年齡。衛福部長邱泰源今表示，成人健檢可以早期發現高血壓、高血糖等慢性病，證明預防醫學有其必要，補助金...

將3颱共存？ 桔梗、萬宜24小時內有機會生成 粉專曝侵台機率

目前太平洋地區有中度颱風銀杏和2個熱帶性低氣壓TD-27和TD-28，中央氣象署上午表示，TD-28偏南邊不排除還有另一...

公布波波醫師學經歷？ 衛福部長回應了

一名劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮鏡手術，不慎刺穿子宮導致患者死亡，醫師後和家屬以1050萬元達成和解，該醫師被起底，...

整合照顧成長照3.0重點 陳時中：出院準備目標「-1天」

明年即將邁入超高齡社會，整合照顧成政策發展重點。行政院政務委員陳時中表示，未來長照3.0中整合是最重要的，特別是出院準備...

陸籍鈺洲啟航輪擱淺野柳 今執行殘油抽除前置作業

針對野柳視察擱淺於野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」。交通部次長林國顯指示航港局持續密切督促船東、P&I保險公司及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。