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2024退休力論壇／高愛倫：做人討喜就是最好的財富

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
71歲資深媒體人高愛倫今年再婚，她表示，年輕的愛情追求浪漫，但「熟齡婚姻摔不起」。記者葉信菉／攝影
71歲資深媒體人高愛倫今年再婚，她表示，年輕的愛情追求浪漫，但「熟齡婚姻摔不起」。記者葉信菉／攝影

台灣45歲以上中高齡女性逾500萬人，未婚、離婚、喪偶者占比高達4成。71歲資深媒體人高愛倫今年再婚，她表示，年輕的愛情追求浪漫，但「熟齡婚姻摔不起」，自己認識先生不久，就要求對方交出戶口名簿、銀行存摺，用意是確認對方身家清白、經濟無虞。

高愛倫今天在聯合報系舉辦的「2024退休力論壇暨博覽會」分享再婚歷程。她說，自己與先生交往17年，於今年5月6日再婚的主要原因，是基於財務方面的實際考量，「年紀大了總要有些安全措施」，年輕時嚮往瓊瑤小說，對愛情有些迷思，但熟齡之後婚姻摔不起，「有了年紀的婚姻要直白，我不騙人，也要確保對方沒騙我。」

高愛倫說，年輕人的婚姻是荷爾蒙一來，天雷勾動地火，即使兩人都是「空手到」也沒問題，熟齡者則必須留意對方背景、生活圈、價值觀是否可讓自己輕易融入；自己與先生是因緣際會認識，對方應朋友交代，到自己家中打招呼，雙方對話不過10多分鐘，但留下聯繫方式，先生作息穩定，自己則時常晚歸，戀愛初期常會留話讓先生先睡，「愛情就是這樣，你會感應到他在等你。」

許多民眾中年以後婚姻不快樂，高愛倫建議，「不快樂就走人」，但走之前要看清楚自身條件，能否克服現實生活面臨的問題，且有時婚姻不快樂不是因為對方，而是由自己造成，建議熟齡者先想想不快樂的源頭是不是自己，並盡量規畫、調適自己的生活。

「做人討喜就是最好的財富。」高愛倫說，許多社會論調認為不要討好別人、要愛自己，但自己愛拍馬屁，也常以別人的需要為優先考量，因此常應朋友邀約，四處遊山玩水、吃喝玩樂，還陪朋友去過高級精品貴賓室，對方甚至提出要送她要價3萬塊的鞋子，「由此可見，討好別人不見得就是不愛自己，愛別人也能讓自己快樂。」

高愛倫表示，健康是最大的財富，熟齡後許多花費集中在醫療照護，自己與先生身體健康，沒有太多疾病，加上先生是軍人退伍，以為國家政府會照顧下半生，因此沒有購買保險，近期在台北一家醫學中心開刀處理骨刺問題，十天之內竟花費超過10萬自費費用，醫療費用自費比率高，這是一大警訊，終身保險必須深思，建議民眾從年輕時就開始準備。

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