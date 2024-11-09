2024退休力論壇／中信蔡安棋：「一百法則」30歲就啟動

「退休後的花費，比我們想像中的更多！」在聯合報2024退休力論壇暨博覽會當中，中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋指出，在服務的過程中，曾遇到一百歲的企業主，還繼續掌握企業營運狀況。進入人生下半場，多數人容易面臨通膨降低購買力、身體狀況每況愈下、市場狀況波動劇烈、重大事件影響資產起伏等風險，或像受到詐騙、不善管理、失智、失能等事件，也可能對退休金規劃造成重大衝擊。

蔡安棋解釋，民眾常仰賴的退休金來源 包括定存利息、租金收入、股利收入與債券收入等，但這些很可能成為「退休金NG來源」，主要原因在於存款利息利率不一定可以抵抗通膨，以租金收入來說，管理與賦稅成本也容易逐年增加，在股利收入上，因企業各年度股利政策變動，股利收入也會起伏不定，而債券存續年期也不一定能支付退休永續金流，因此，一定要妥善規劃，較不會有後顧之憂。

別讓通膨怪獸，侵蝕往後退休金！

此外，蔡安棋也提醒，一般人以為退休時，一個月只要準備兩、三萬即足夠，不過如果以退休後要過富裕生活、樂活生活與簡約生活來看，目前一個月退休金至少要9.2萬、11.9萬與14.5萬，根據主計處統計，退休20年至少要準備3028萬，且往後還有醫療、照顧費用、外籍看護費用等，而通膨怪獸，更可能進一步侵蝕退休金準備，因此在財務規劃上，更要思考周全，並慎選專業團隊、適合策略。

蔡安棋建議，在退休財務規畫上，可以用「一百法則」進行檢視、思考，也就是說，如果卅歲退休，積極資產配置比率可達70%，若七十歲退休，積極資產配置則須控制在30%，隨著年齡增加，資產性風險的比率也要進行調整。若是「必要」基本生活開銷、基本醫療，可用定存、還本險等進行規劃，若希望退休可以找找朋友喝咖啡、聊是非，或參加小型家族旅遊，可依這些「需要」選擇平衡型基金、債券等，若是有夢想「想要」實踐，則可考慮運用股票型基金參與市場獲利，以幫助成就人生夢想。

醫療風險轉嫁，也要做好規劃

「退休規劃、準備上，除了生活花費，也要留意醫療支出問題！」蔡安棋也建議，進行退休規劃，一定要進行醫療風險的轉嫁，這可區分為「頻繁」、「長期」與「大額」三方向，若是頻繁醫療需求，可優先考慮實支實付、意外實支型產品，以支付頻繁小額醫療支出。

對於長期醫療需求，則要靠失能險補足這道缺口，若是大額醫療需求，像遭遇重大傷病、特定傷病、癌症等，建議「保大不保小」，像癌症險等，就可以納入考慮。此外，針對醫療風險，建議準備至少四百八十萬元準備金，且一定要專款專用，未來才比較有保障。

選擇適合工具、產品，財務管理更有智慧

蔡安棋也建議，中國信託銀行近來推出「保障管家」服務，可幫助該行客戶於網上迅速檢視自己的保單狀況，從保障健檢分析、所購買的保單品項與理賠、給付範圍查詢等，由於保單資訊可自動匯入，因此更可迅速掌握資訊，所有資訊也是一目瞭然。

為了避免退休後遭詐騙、資金遭挪用，財富保全的規劃，也是重點。蔡安棋提醒，「退休安養信託的規劃、專款專用」都要納入考量，透過預簽型退休安養信託，可幫助建構退休防護網。最重要的是，一定要「顧好自己，再顧家人」，優先確認退休金流充足、永續與否，退休金要專款專用，並用於自己的退休生活；若有想照顧的人，可運用規畫分年贈與、預立遺囑或「傳承信託」等，依自己的意願、規劃，將資產傳承治所愛之人。