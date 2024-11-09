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體重破百40歲工程師患糖尿病3年 縮胃手術成功控制血糖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
奇美醫院代謝減重中心主治醫師林逸峯表示，腹腔鏡縮胃手術結合生活型態，逆轉體重與血糖，告別多重藥物。圖／奇美醫院提供
奇美醫院代謝減重中心主治醫師林逸峯表示，腹腔鏡縮胃手術結合生活型態，逆轉體重與血糖，告別多重藥物。圖／奇美醫院提供

40歲的陳姓電機工程師罹患糖尿病三年，並伴有高血壓及高血脂，一直都以藥物控制，但因工作時間不正常及不良飲食習慣，糖尿病控制不佳，經接受腹腔鏡袖狀胃切除手術（縮胃手術），從123公斤降到96公斤，BMI指數由34降至27，糖化血色素也下降。

奇美醫院指出，陳姓工程師先前醣化血色素高到11.0%(正常值<5.7%)，空腹血糖也高達252 mg/dL(正常值<100 mg/dL)。在未婚妻的陪伴下，到奇美醫院代謝減重中心主治醫師林逸峯門診諮詢，診察發現陳先生身高190公分，體重123公斤，身體質量指數(BMI)34，根據國民健康署的標準，身體質量指數大於27就算是肥胖了。

經進行縮胃手術後2年追蹤，陳先生的體重由123公斤降至96公斤，身體質量指數由34降至27。最重要的是，術前使用三種藥物無法控制的糖尿病，在術後僅需使用單一藥物，醣化血色素降為6.3%，且血脂無需服藥控制，也無身體不適情形。

林逸峯表示，糖尿病高居十大死因第五名，根據2019年台灣糖尿病年鑑公告指出，每年新發第二型糖尿病個案數近16萬人，其中男性占比較高，約為54% ；另外根據2019年至2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國人糖尿病盛行率為12.8%，相當於每10位成人就有1人罹患糖尿病。目前全國約有220多萬名糖尿病的病友，每年以新增2.5萬人的速度持續增加。

另根據國家衛生研究院2012年至2020年研究分析，推估約有22萬人不知道自己已經罹患糖尿病，且約有20%民眾空腹血糖異常而不自知。20至39歲的年輕人糖尿病占比有上升趨勢，而有超過90%的病人為可預防的第二型糖尿病，生活方式改變成關鍵。

林逸峯表示，肥胖則是另一個健康危機，依據國民健康署資料顯示，2016年至2019年成人過重及肥胖率為47.9%，到了2017年至2020年為50.3% ，國人肥胖率已超過五成，十大死因中有8項與肥胖相關，減重手術成糖尿病治療新利器，可緩解率超7成助改善多種代謝問題。

手術 糖尿病 肥胖

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