2024退休力論壇／勞退教母王儷玲：存退休金永不嫌遲
超高齡社會即將到來，如果65歲退休，還有將近20年餘命；退休後，應該不用再為經濟勞累，但你準備好老後的財務規劃了嗎？根據中華民國退休基金協會調查，平均預期退休金為1,403萬元，政大風險管理與保險學系教授兼金融科技研究中心主任王儷玲指出，仍有超過6成民眾沒進行退休理財投資。
受到通膨與勞保年改影響，2024年需要準備的退休金，比2020年多了300萬，主要是因為長壽風險、通膨與勞保年改的影響。王儷玲說，退休金的數字增加了，但民眾退休計畫起步太晚，也忽略年金、醫療與長照保險、安養信託的需求，實際能安心退休、存到理想退休金額的達成率並不理想。
「退休金真的不夠！」王儷玲分享，超齡社會來了，民眾的退休財務絕對不能靠政府。以目前的勞保年金再加上自提的勞退，推估退休後大概月領2,5000元左右，但遇上通膨怪獸與其他風險，勞保年金要再打8折，屆時可能領不到2萬，難以應付台灣的平均生活支出。
檢視「聯合報退休力大調查」，全民的退休能力連續4年不及格，王儷玲觀察，民眾對於退休規劃的準備，常犯下列四大迷思：
1.太晚開始儲蓄或太早退休
2.無法落實長期投資，準備成本太高
3.退休投資太保守，選錯投資工具
4.沒有及早進行保險及信託保障規劃
過去退休金大調查，發現民眾太晚開始存退休金，平均43.5歲才開始存，除了起步太晚，觀念也錯誤，只做短期投資，且買錯投資工具。王儷玲強調，退休金的投資方式一般投資理財大不同，一定要掌握「定期定額、長期投資」的穩健原則，才能發揮複利效果。
考慮長壽風險，王儷玲提醒，退休每月最好準備3至4萬元，退休期間要以23至25年計算，換算下來，40歲前應該開始存退休金。要有足夠的退休金，依照每年只提領其中的4%資金當成生活費的「4%法則」，每人需要準備至少800至1200萬退休金，未來有一半要靠自己準備，所以至少需存500至600萬元。
王儷玲呼籲，目前勞保基金、退撫基金仍有嚴重財務危機，再加上未來高齡會遇到的失智、醫療照護等問題，民眾存退休金要從改變觀念開始，善用投資、信託與保險保障商品彌補退休後年金、醫療與長照保障缺口。在退休準備上，要展現更積極的態度，用對方式累積個人退休金。
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