將3颱共存？ 桔梗、萬宜24小時內有機會生成 粉專曝侵台機率
目前太平洋地區有中度颱風銀杏和2個熱帶性低氣壓TD-27和TD-28，中央氣象署上午表示，TD-28偏南邊不排除還有另一個熱帶擾動發展。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，西北太平洋熱低大混戰啟動，3個熱帶擾動發展比預期快速，都已經迫不及待要成為颱風了。
「觀氣象看天氣」表示，目前92W、93W已發展為熱帶低壓，分別為TD-27、TD-28，94W很快也會跟上腳步；預計在未來24小時內有機會發展為今年第23、24號颱風，分別是桔梗、萬宜，短期內受副高勢力導引，都還是穩定向西移動，來台灣機率較低。
中央氣象署預報員張竣堯今天表示，以11月統計來講，平均有2至3個熱帶擾動、颱風生成，近幾年來看，今年11月熱帶擾動的確比較偏多一點。TD-27的路徑仍有一些不確定性，不排除更近一點會間接影響到台灣，要特別留意後續的天氣資訊。TD-28強度看起來時間沒有維持太持久。要留意後續在TD-28偏南邊不排除有另一個熱帶擾動發展，有持續向西接近的可能。目前來看，西北太平洋海溫有利於熱帶擾動發展。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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