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2024退休力論壇／退休準備不及格 聯合報社長游美月：必須加把勁

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
聯合報社長游美月表示，面對人口結構變遷，除個人、家庭應做好準備，政府在社會安全方面，也應加大力度。記者葉信菉／攝影
聯合報社長游美月表示，面對人口結構變遷，除個人、家庭應做好準備，政府在社會安全方面，也應加大力度。記者葉信菉／攝影

不到2個月台灣就要進入超高齡社會，聯合報根據超過5千人填答的「六種動物測驗你的退休力」分析國人退休準備程度，平均分數為57.5分，不僅「不及格」，更是近4年最低。聯合報社長游美月表示，面對人口結構變遷，除個人、家庭應做好準備，政府在社會安全方面，也應加大力度，「推動退休力必須加把勁」。

聯合報系今天舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，游美月與前金管會主委王儷玲、中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋、資深媒體人高愛倫、弘道老人福利基金會高齡友善推廣組組長徐昊平、資深山域嚮導老師阿布、IKEA宜家家居台灣人才與文化部總監李佳潔與會分享，並邀來The Brass 銅管重奏團演出「寫給退休練習生的重奏曲」，由台灣經典名曲夜來香、流浪到淡水等歌曲，重新編曲而成。

博覽會上公布民眾街訪內容，針對退休年齡，年輕的Z世代代表說「現在就想退休」，嬰兒潮世代代表則認為應該「退而不休」；至於幾歲才算老，有剛退休的民眾認為有病痛就是老了，也有72歲的教師認為，只要保持學習能力，永遠都不會變老，而民眾普遍認為，退休生活健康、理財是最重要部分，其次則是要有心愛的家人相伴。

游美月表示，自己是嬰兒潮世代，但不認為自己「老了」，深知「生活要愈來愈用力，才會愈來愈有趣」；因應台灣社會進入老年化趨勢，聯合報2020年起推動退休力指標調查，期盼各界關注退休準備議題，如今台灣即將進入超高齡社會，不僅社會、個人需要做出調適與改變，政府在政策執行、社會安全方面也應加大力度，社福機構也應積極投入，幫助民眾與家庭。

聯合報今日頭版刊登退休力測驗結果，指標共有財務、健康、活躍好學、自在獨立、社會連結5大面向。游美月帶領現場民眾讀報，她表示，民眾自我評分不及格，代表台灣的退休力還必須加把勁，身處史上最長壽的時代，各世代應共同面對，增強退休力，營造有能力、餘裕的退休環境，才能共同享有美好快樂的生活與日子，聯合報將與專家合作，持續提供民眾諮詢管道，做國人最好的後盾。

聯合報系今天舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，上百位不同年齡層民眾化身「退休練習生」與會。記者葉信菉／攝影
聯合報系今天舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，上百位不同年齡層民眾化身「退休練習生」與會。記者葉信菉／攝影
聯合報系今天舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，聯合報社長游美月（右五）與前金管會主委王儷玲（右四）、中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋（左四）、資深媒體人高愛倫（右三）、弘道老人福利基金會高齡友善推廣組組長徐昊平（右二）、資深山域嚮導老師阿布（左二）、IKEA宜家家居台灣人才與文化部總監李佳潔（左三）、聯合報健康事業部策略長洪淑惠(右一)與營運長吳貞瑩（左一）與會分享。記者葉信菉／攝影
聯合報系今天舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，聯合報社長游美月（右五）與前金管會主委王儷玲（右四）、中國信託銀行專家團隊協理蔡安棋（左四）、資深媒體人高愛倫（右三）、弘道老人福利基金會高齡友善推廣組組長徐昊平（右二）、資深山域嚮導老師阿布（左二）、IKEA宜家家居台灣人才與文化部總監李佳潔（左三）、聯合報健康事業部策略長洪淑惠(右一)與營運長吳貞瑩（左一）與會分享。記者葉信菉／攝影

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